Medio Oriente: 3 claves para entender la violencia que se vive en la zona

Estados Unidos decidió trasladar su embajada de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Esta movida provocó violencia en Medio Oriente y un nuevo desentendimiento entre Israel y la Autoridad Palestina.

Las autoridades israelíes quisieron marcar el evento como una fiesta y una constatación del carácter judío de Jerusalén que reivindican, informa la BBC. Sin embargo en la región, la noticia de la apertura de la embajada estadounidense no es motivo de celebración.

Te contamos 3 claves para entender la violencia en la zona de Medio Oriente.

La posición de Israel con respecto a la ciudad de Jerusalén no ha cambiado a través de los años; la considera como su capital “eterna e indivisible”. Al mismo tiempo, los palestinos reivindican la zona este de Jerusalén como la capital de su futuro estado.

En este contexto, la decisión del gobierno de EE.UU. de mudar su embajada y así reconocer a Jerusalén como capital del estado judío, rompe con décadas en donde la comunidad internacional no reconocía la soberanía de Israel sobre Jerusalén.

El presidente de Turquía aseguró que se trata de “un enorme error” y reclamó a Estados Unidos que dé marcha atrás.

La situación de Jerusalén divide profundamente al Medio Oriente.

Mientras que el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu sostiene que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel “acerca la paz”, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, describió el paso de Trump como “la bofetada del siglo”.

What a great day for the great American-Israeli alliance 🇮🇱🇺🇸

צילום: אבי אוחיון, לע״מ pic.twitter.com/Q2rUdD3ID5

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 14, 2018