La decisión del gobierno de Donald Trump de dejar de defender en la corte las protecciones para consumidores con trastornos de salud preexistentes, bajo la ley federal de salud promulgada por el expresidente Barack Obama, podría ser peligrosa para los republicanos en las elecciones de medio periodo presidencial y aumentar las primas un poco más.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo en documentos que dejará de defender partes clave de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, comenzando con el nada popular requisito de que toda la gente compre seguro de salud, pero también abarcará cláusulas ampliamente respaldadas que garantizan acceso a gente con problemas médicos y limitan lo que las aseguradoras pueden cobrar a personas de edad avanzada.

El sector de seguros advirtió que “millones de estadounidenses se verían afectados” si es que se retiran estas protecciones, lo cual haría que las primas “aumenten incluso más para los estadounidenses de edad avanzada y enfermos más graves”.

Refiriéndose a la apelación de Texas a la ley federal de salud, el DOJ argumentó que, desde un punto legal y práctico, las populares protecciones para consumidores no pueden ser separadas del mandato nada popular, que el Congreso ha revocado, y que entra en vigor el próximo año.

Los consumidores probablemente no entenderán ese argumento, dijo Robert Blendon, experto en sondeos de la Facultad de Salud Pública T.H. Chan, de Harvard, especialmente en medio de una elección reñida que determinará el control del Congreso.

“Los anuncios serán sobre trastornos de salud preexistentes”, dijo Blendon. “Los trastornos de salud preexistentes se han convertido en un tema que cualquier persona puede entender … es bastante emotivo”.

Algunos políticos demócratas no perdieron tiempo.

Apparently, Republicans in Washington will stop at nothing to destroy the health coverage of people with pre-existing conditions. Democrats will continue to fight to #ProtectOurCare.

— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) June 8, 2018