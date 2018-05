El senador republicano John McCain insiste en la necesidad de aprobar una reforma migratoria y critica la política antiinmigración de Donald Trump en su libro “The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights and Other Appreciations” (“La ola inquieta: buenos tiempos, causas justificadas, grandes luchas y otras apreciaciones”).

McCain, quien a los 81 años libra una dura batalla contra un cáncer cerebral, reafirma la necesidad de revisar el sistema migratorio en sus memorias, que escribió en coautoría con Mark Salter, informó The Arizona Republic.

En el capítulo titulado “Fighting the Good Fight” (“Peleando la pelea buena”), McCain elogia al senador demócrata Edward Kennedy, con quien presentó un proyecto de reforma migratoria integral en 2005.

Dicha iniciativa, si bien no tuvo éxito, creó el marco para los posteriores esfuerzos de reforma bipartidista: un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados asentados en Estados Unidos, mejoras a la seguridad fronteriza y un programa para trabajadores extranjeros.

“Fallé dos veces, y luego una vez más después de que Ted falleciera, a pesar de las grandes mayorías en ambas cámaras del Congreso a favor de esto”, escribió McCain, quien hace referencia a la muerte de Kennedy en 2009, irónicamente por el mismo tipo de cáncer cerebral, glioblastoma, que padece el republicano.

“Me gustaría decir que lo intentaré de nuevo. Pero eso ya no depende de mí. Es una decepción más dura que otras derrotas porque, primero, es algo que la mayoría de los estadounidenses quieren, y la mayoría de los miembros del Congreso saben que se debe hacer”, sostiene McCain.

“Pero, sobre todo, porque es algo que el país necesita hacer ahora, en este momento político, ya que los viejos temores y animosidades que han arruinado nuestra historia parecen estar en aumento nuevamente, explotados por oportunistas que no les molestarán en sus carreras o en sus conciencias con escrúpulos sobre la honestidad o la compasión por sus semejantes”, señala contundentemente.

En su retórica a favor de los inmigrantes, el senador agrega que “cualquiera puede convertirse en estadounidense si acepta nuestros valores. Cualquier persona. Ni siquiera tiene que hablar el idioma. Como cuestión práctica, aquí le resultará más fácil si aprende inglés. Pero incluso un lenguaje común no es esencial para la asimilación. No en este país”.

Por último, McCain utiliza un improperio para describir la política migratoria de línea dura de la actual administración, que realiza redadas y deporta a los indocumentados, al tiempo que insinúa que el racismo motiva a algunos opositores a la reforma migratoria.

“Hay políticos que hoy harían creer a los estadounidenses que la inmigración ilegal es uno de los peores flagelos que aquejan al país. Algunos que defienden esa tontería creen que es verdad … Otros lo hacen por razones más siniestras que son reacios a reconocer públicamente, incluido el prejuicio racial”, asegura el republicano.

“Sean cuales sean sus motivos, la promoción cínica e ignorante de información falsa y el miedo innecesario tiene el mismo resultado. Las personas decentes y trabajadoras que no quieren hacer daño son culpadas del crimen, el desempleo, las escuelas deterioradas y otros males, y se convierten a los ojos de muchos en los objetos del odio y el miedo”, añade McCain.