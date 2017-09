El senador republicano por Florida Marco Rubio aseguró que los indocumentados no deben tener miedo de ir a los refugios para protegerse del huracán Irma, ya que las autoridades no les pedirán papeles ante la necesidad de evacuar sus casas.

“Las personas sin documentos de inmigración no deben tener miedo de acudir a un refugio. No tengan miedo de que su estatus de inmigración los vaya a poner en peligro de deportación”, sostuvo Rubio en una conferencia de prensa, en la que desmintió que los agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) estarían llevando a cabo operativos en Florida, pese a la inminente llegada de Irma.

“Los agentes no están enfocados en eso (en detenciones) y no se los van a llevar” para ser puestos en proceso de deportación, aseguró el senador tanto en inglés como en español.

“Las autoridades (federales y locales) están aquí solo para ayudarlo. Nadie le va a preguntar por su estatus, no tiene que preocuparse si no tiene documentos. Por favor, si usted está en este país indocumentado, no debe tener razón para no buscar ayuda”, insistió el exprecandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, y quien además alertó de la peligrosidad del huracán a la población de Florida.

“No existe área del estado que no vaya a ser afectada por la tormenta. Irma va a afectar a todas las ciudades, desde Key West hasta el norte. Millones de personas resultarán afectadas por esta tormenta”, anticipó.