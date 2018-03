La asistencia a la Marcha por Nuestras Vidas de Atlanta, ciudad que vio nacer el Movimiento de los Derechos Civiles de Estados Unidos, fue masiva.

Jóvenes, ancianos, profesionales, estudiantes sin distingo de raza, caminaron con coloridos carteles y pidieron una reforma que regule el acceso las armas de fuego y que ni una vida más se pierda en tiroteos como el ocurrido el 14 de febrero en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde fueron abatidos 14 estudiantes y tres maestros.

La manifestación comenzó poco después de la 11 de la mañana en el Center for Civil and Human Rights con un momento de silencio para honrar a las 17 víctimas de Parkland, para luego continuar con los mensajes de algunos oradores, que incluyó a una joven sobreviviente del tiroteo en Florida.

“Hace un mes estaba preocupada si un chico que me gustaba estaba interesado en mí, en el vestido que me podría para mi fiesta de prom (graduación)”, dijo Carly Novell, que cursa su último año en la Marjory Stoneman Douglas. “Ahora mi preocupación es si mis amigos van a estar suficientemente estables para vivir sus días. Me preocupan cuántos otros niños van a morir por un arma y me preocupa el futuro de mi país”.

La joven, que perdió a varios amigos en el tiroteo, recordó como salvó su vida ese fatídico Día de San Valentín.

“Yo me escondí en un closet el 14 de febrero y ya no me esconderé más”, dijo Novell, cuyo mensaje fue recibido con lágrimas y aplausos. “No me voy a esconder del Gobierno, ni de la NRA, ni de las armas, y sobretodo no me esconderé del cambio. Nuestra generación es la que verdaderamente hará grande a Estados Unidos”.

Mientras caminaban por las calles de la ciudad, los manifestantes coreaban frases como “NRA ¿cuántos niños mataste hoy?” y “reforma de armas ahora”.

El congresista federal por Georgia, John Lewis, fue vitoreado por la multitud ante la que mostró su indignación por matanzas como la de Parkland.

“Estoy harto de la violencia armada. Estoy cansado de perder a nuestros hermanos y hermanas, madres y padres, maestros y estudiantes. Tenemos que parar esto y tenemos que pararlo aquí y ahora”, dijo Lewis.

Durante el evento se hizo un llamado a reformar las leyes de armas para que haya un mayor control en el acceso a armamento y a registrarse para votar por candidatos que apoyen estas medidas.

“Mi elección y todas las que vengan deben asegurar que tengamos líderes que tomen decisiones que les permitan a nuestros jóvenes crecer, ser exitosos y convertirse en todo para lo que Dios los creó”, dijo la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms durante su mensaje.

Algunos jóvenes hispanos participaron durante la jornada y mostraron que se sienten preocupados en sus salones de clase.

“No queremos deshacernos de las pistolas, lo que queremos es control para que cosas como estas no vuelvan a pasar. Queremos sentirnos seguros en las escuelas, no tenemos porqué sentirnos inseguros”, dijo Paola Díaz, quien acudió a la manifestación.

“Ya estamos cansados, ya no queremos temer nada, queremos seguir luchando y que seamos activos”, dijo por su parte la estudiante Natasha Henríquez.

El peruano Giorgio Cabanillas marchó con su esposa y su hija y manifestó su frustración ante la falta de acción del gobierno y el Congreso para modificar las leyes de control de armas.

“Es importante manifestarse en contra de políticas obsoletas”, dijo Cabanillas. “Estamos hablando de leyes hechas para armas en los años 1700, estamos hablando del siglo XXI y no se quiere actualizar esa legislación. Necesitamos un mayor control de armas, necesitamos una mayor restricción, de ver quién tiene armas, cuántas y qué tipo de armas. He quedado asombrado por la cantidad de gente que ha participado en esta marcha, miles y miles. Realmente orgulloso de haber venido”.