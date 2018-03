En medio de un mar de personas y de pancartas con mensajes exigiendo control de armas y más seguridad en las escuelas dio inicio la Marcha por Nuestras Vidas en Parkland, la misma ciudad que vio nacer el este movimiento después que el pasado 14 de febrero un ex estudiante de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas abriera fuego en dicha institución con un fusil AR-15 y acabará con la vida de 17 personas.

Previo a la marcha, estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad se subieron al escenario del Parque Pine Trails y advirtieron a los gobernantes que de no hacer un cambio en las leyes que regulan las armas, votaran para quitarles su posición de liderazgo.

Otros, entre lágrimas y con la voz entrecortada, recordaban a los que murieron en la matanza.

“Daría lo que fuera por tener un día más, una hora más, un segundo más con mi niño. Él sólo tenía 14 años aunque era alto en realidad era sólo un niño que aún le gustaba dormir acurrucado en la cama con mamá y papá” dijo Matt Schachter quién perdió a su hijo Alex en la masacre perpetrada por Nikolas Cruz, que se encuentra bajo arresto.

Daniel Tabares, estudiante de Marjory Stoneman Douglas y quién en la matanza perdió a cuatro de sus amigos, pidió a los presentes que se abrazaran como si no hubiese mañana.

“Esto me ha cambiado la vida”, dijo , dijo Tabares ante las más de 20,000 personas que se hicieron presente. “Yo antes no hablaba mucho, no socializaba sólo estaba pendiente de mis vídeo juegos y después de perder a mis amigos voy a trabajar por un cambio y nadie me detendrá”.

Sus padres contaron cómo el ataque armado cambio la vida del joven de 16 años.

“Él es un niño especial y lamentablemente a la sociedad le cuesta aceptar a una persona especial”, dijo Reina Tabares. “Cuando llegamos a una reunión en el ayuntamiento de la ciudad, él decidió hablar y desde ese día para acá no se ha callado y eso le ha ayudado a recuperarse de lo que ha vivido”.

Un día como hoy cumpliría 18 años Nicholas Dworet, asesinado en Parkland.

Un día como hoy cumpliría 18 años Nicholas Dworet, asesinado en Parkland.

“Es dolor porque nos identificamos con los padres que han perdido a sus hijos”, dijo el padre de Daniel, Luis Tabares.

Las muestras de rechazo a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) no se hicieron esperar.

La maestra Joy Turcotte gritaba “sácale la lengua al NRA” mientras que el grupo Student Advocates Inspiring Legislation asistieron a la marcha portando chalecos de bala y de esta manera se preguntaban si ellas serían las próximas en usarlos para ir a la escuela.

