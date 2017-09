Marca un nuevo récord mundial al cargar ¡29 jarras de cerveza a la vez!

Un nuevo récord mundial de cargar jarras de cerveza se ha establecido en el sureste de Alemania.

En Baviera, que también es sede del Oktoberfest, la mayor celebración de cerveza en el mundo, el alemán Oliver Struempfel acunó 31 jarras llenas de cerveza apiladas en dos niveles, caminó 40 metros y luego las dejó caer.

Pero dos se volcaron de último minuto, de modo que el récord es de 29 jarras, o más de 69 kilogramos (152 libras) de cerveza y vidrio.

Prost! German beats his own world record for carrying beer steins https://t.co/pOqhRcbBTM pic.twitter.com/o2R7z0QQgw

— Reuters Top News (@Reuters) 4 de septiembre de 2017