La lluvia helada que cayó esta semana hizo que se formara un espectáculo de hielo en un huerto cerca de Sparta, en Michigan: las llamadas “manzanas fantasmas”.

El residente local Andrew Sietsema observó por primera vez un extraño fenómeno mientras podaba árboles de manzana en el área de Fruit Ridge, en el condado de Kent, informó Fox News.

Poco después, publicó en su cuenta en Facebook algunas fotografías de las bolas con aspecto de vidrio, cuya creación de hielo bautizó como “manzanas fantasmas”.

La lluvia helada cubrió las manzanas podridas, que pertenecían a una variedad del fruto conocida como Jonagold.

Más tarde, cuando Sietsema comenzó a podar los árboles, la masa blanda cayó por el fondo de las conchas heladas, y dejó solo las carcasas de hielo, según relató a Fox News el viernes.

“Supongo que estaba lo suficientemente frío como para que el hielo que cubría la manzana no se hubiese derretido todavía, pero estaba lo suficientemente caliente para que la manzana de adentro se convirtiera en papilla (las manzanas tienen un punto de congelación más bajo que el agua)”, comentó.

Wow, this is very cool. Widespread freezing rain hit Western Michigan this week leaving behind something unusual in area Orchards. This is what's being called, "Ghost Apples". The freezing rain coated rotten apples, creating an icy shell around them. pic.twitter.com/I1gLM3FIud

— Matt Makens (@MattMakens) February 9, 2019