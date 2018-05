“Nadie puede saber lo triste y deprimente que es un Día de las Madres detenida y sola, sin tus hijos cerca y sintiéndote criminal solo porque no tienes papeles para trabajar en este país”, dice con los ojos nublados y la voz cortada Irma, una madre mexicana que el año pasado vivió tan importante fecha, tanto el mexicano del 10 de mayo como el estadounidense que se celebra el segundo domingo de este mes, en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Siendo mexicana, pues el 10 de mayo es más importante que el domingo que lo celebran aquí, pero como sea, también la pasa uno sola; y no era solo yo, habíamos varias mamás ahí detenidas, muchas llorando, todas tristes, la mera verdad muy tristes”, señala Irma, de 36 años, oriunda de Oaxaca y asentada en Los Ángeles, California, desde hace 14 años.

Ella pide el anonimato porque aún está peleando su caso de deportación. “Llegué a los 22 años sin papeles, me casé, me separé hace unos años, tengo dos hijos nacidos aquí y ni por esas (razones) se tocan un poco el corazón estos señores”, cuenta, refiriéndose a los agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE.

Un reporte oficial de ICE indica que, entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, fueron detenidas por esta agencia un total de 67,730 mujeres, considerando todos los centros de detención en el país.

Un estudio de 2017 de la Comisión para Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) revela que entre 2009 y 2016 se incrementó 60 por ciento la detención de mujeres adultas, al pasar de 9 a casi 15 por ciento de la población en centros de detención de inmigrantes. Cerca de 80 por ciento de ellas no tiene ningún antecedente penal. Observadores consideran que más de la mitad de las detenidas son madres de familia y varias de ellas están embarazadas.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) es una de las organizaciones en Los Ángeles que permanentemente están al pendiente de las mujeres que han sido detenidas.

“Es una verdadera pena que cualquier persona” pueda ser “detenida arbitrariamente”, comenta Jorge Mario Cabrera, director de comunicación y vocero de esa organización, pero, añade, “es aún más desagradable” en el caso de las que son mamás o están embarazadas, “y peor que pasen el Día de las Madres en esas condiciones tan lamentables e indignantes”.

Insiste en que es “completamente inhumano” que estén detenidas “porque no tienen papeles” y que sean “fichadas y tratadas como si fueran criminales”.

“Uno solo piensa en los hijos, la tristeza es como un cuchillo que se clava en el pecho”, describe Irma un poco angustiada.

“Yo lo viví y no quiero ni pensar lo que estarán sintiendo en su día las mamás detenidas y sus familias también, los hijos si ya son grandes y los esposos si están casadas; la mera verdad no se lo merecen, no nos lo merecemos”, dice molesta.

“No hemos hecho nada malo, trabajamos normal, como cualquier persona, y nos tratan como si hubiéramos hecho lo peor”. Sin embargo, hay una especie de consuelo: “podemos hacer llamadas y hablar con nuestros hijos y tal vez recibir una visita, pero imagínate qué triste, ahí encerradas. No sé si es mejor que vayan o que no vayan. La llamada —por teléfono— esa sí la hice, pero no vi a nadie”.