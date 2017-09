Mamá de Geraldine Bazán rompe el silencio (VIDEO)

La mamá de Geraldine Bazán, esposa de Gabriel Soto quien fuera involucrado en un recurso legal de Julián Gil en contra de Marjorie de Sousa para que se lleve a cabo una prueba de ADN del hijo de ambos actores, decidió romper el silencio.

“Yo entiendo, soy abogada y entiendo por qué lo hicieron. Es como la psicología inversa y sinceramente es muy triste cómo han manejado el asunto de parte de esa familia. Si este varón está haciendo esto es para demostrarles a todos ustedes que es realmente (sic), pero qué pena que tenga que hacer eso para decir lo que ya sabe”, dijo Rosalba Ortiz.

La madre de la actriz dijo que los problemas entre Marjorie y Julián no es algo que los afecte: “No es problema de nosotros a nosotros no nos afecta, eso es cosa externa. Es problema de otra familia. Yo no tengo nada qué aconsejarle a mi hija, ella sabe cómo actuar y a mis nietas no les afecta, sinceramente”, comentó a ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo.

