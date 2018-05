Maestra del Año entrega cartas de inmigrantes a Trump durante premiación

Mientras el presidente Donald Trump la galardonaba con el premio al Maestro Nacional del Año, una educadora que trabaja con inmigrantes y refugiados en el estado de Washington le entregó al mandatario una pila de 45 cartas de algunos de sus alumnos, en las que relatan lo que ha significado para ellos venir a Estados Unidos.

Aunque Trump no mencionó el tipo de estudiantes a los que Mandy Manning atiende durante la ceremonia en la Casa Blanca, la profesora fue reconocida por su labor al enseñar inglés a nuevos refugiados e inmigrantes de todo el mundo en el Centro de Recién Llegados de la Escuela Secundaria Joel E. Ferris, en Spokane.

Tras la ceremonia, Manning dijo a The Associated Press que usó un momento privado con Trump para darle montones de cartas escritas por sus estudiantes y miembros de la comunidad de Spokane. Comentó que le dijo a Trump que esperaba que las leyera y lo animó a visitar su escuela.

“Acabo de tener un momento muy, muy breve, así que dejé en claro que los estudiantes que enseño … están dedicados y enfocados”, dijo Manning. “Hacen de Estados Unidos el hermoso lugar que es”.

2018 National Teacher of the Year @MandyRheaWrites addresses the nation @WhiteHouse ceremony celebrating the State Teachers of the Year #ntoy18 pic.twitter.com/OS86W4MNro

Las cartas que Manning entregó a Trump contaban las experiencias de sus estudiantes para llegar a Estados Unidos desde países como El Salvador, Siria, Irak, Uganda y Birmania. Manning le dijo a The Washington Post que sus estudiantes “sintieron que era importante para el presidente entender el proceso realmente riguroso y difícil y el tiempo que lleva arribar a Estados Unidos como refugiado”.

Trump ha adoptado una línea dura contra la inmigración tanto legal como ilegal en su gobierno. Incluso desde su campaña a la presidencia, comparó a los refugiados que huían de la Siria devastada por la guerra con un caballo de Troya que portaba terroristas potenciales. También propuso prohibir la entrada de musulmanes al país y prometió construir un muro en la frontera con México para frenar la inmigración desde Latinoamérica.

Even though the @WhiteHouse did not televise @MandyRheaWrites acceptance speech at today’s Nat’l Teacher of the Year ceremony, you can watch it here👉https://t.co/mNSN59kgvM (Thanks to @CCSSO for recording this important message) #NTOY18 #WAedu pic.twitter.com/uw3XlbGyUd

— WA State OSPI (@waOSPI) May 3, 2018