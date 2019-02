Tras reportarse la detención del periodista mexicano Jorge Ramos y su equipo de Univisión Noticias por el gobierno de Nicolás Maduro, el Departamento de Estado de EE.UU. lanzó una seria advertencia y el gobierno de Nicolás Maduro informó que ya fue liberado junto a su equipo.

“El ministro de comunicaciones de @NicolasMaduro me asegura que @jorgeramosnews y los otros miembros del equipo de @univision fueron liberados y van rumbo a su hotel. No he podido hablar con ellos”, informó Daniel Coronell, el mismo periodista que denunció la detención del periodista.

“X Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico, y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos”, escribió en Twitter Jorge Rodríguez y el presidente Maduro lo retuiteó.

Unos minutos antes la subsecretaria del Departamento de Estado, Kimberly Breier, exijió en Twitter: “El Departamento de Estado ha recibido notificación de que el periodista @jorgeramosnews y su equipo están detenidos contra su voluntad en el palacio de Miraflores por Nicolás Maduro. Insistimos en su liberación inmediata; el mundo está mirando”.

Mientras que el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha emitido ninguna declaración hasta el momento, dado que aunque Jorge Ramos es ciudadano americano nació en dicho país.

Por su parte, Nicolás Maduro escribió hace unos minutos en Twitter que acababa de hablar con su homólogo de Bolivia, el presidente Evo Morales.

“Recibí la llamada del hermano y Jefe Indio del Sur @evoespueblo, en apoyo y respaldo por la heroica batalla que estamos librando en unión Cívico–Militar contra la injerencia imperial. La lucha por nuestra soberanía es la lucha por la dignidad de la Patria Grande”, escribió el mandatario venezolano en su cuenta oficial de Twitter.

Unos minutos antes Maduro retuiteó: “EN VIVO. Desde el Palacio de Miraflores entrevista del Pdte @NicolasMaduro con @ABC para llevar la verdad de Venezuela a los Estados Unidos de América! Ninguna falsearia mediática podrá con la verdad de nuestro pueblo! #TrumpHandsOffVenezuela”.

“El equipo periodístico de Univisión, encabezado por nuestro compañero Jorge Ramos fue arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores, el palacio de gobierno en Caracas, Venezuela, al parecer porque al gobernante Nicolás Maduro le molestaron las preguntas formuladas por Jorge Ramos, el equipo del que además forman parte las productoras María Martínez Guzmán y Claudia Rondún, los camarógrafos Juan Carlos Guzmán y Martín Guzmán y el periodista venezolano Francisco Restieta”, dijo en una transmisión especial de Univisión Noticias la periodista Patricia Janiot.

