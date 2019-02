Como reguero de pólvora se está corriendo la noticia de que el periodista mexicano Jorge Ramos y su equipo de Univisión Noticias están retenidos por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La denuncia la hizo a través de Twitter el periodista Daniel Coronell, al revelar que aparentemente a Nicolás Maduro no le gustaron las preguntas que hicieron Jorge Ramos y su equipo.

“Un grupo periodístico de @Univision, encabezado por @jorgeramosnews, está arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas porque a @NicolasMaduro no le gustaron sus preguntas. También están confiscados los equipos técnicos”, escribió Daniel Coronell en Twitter.

Hasta el momento la página web de Univisión no ha publicado nada al respecto, pero las cuentas oficiales de la cadena hispana se han dedicado a retuitear la publicación de Coronell.

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar, con reclamos hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

“Exijo la inmediata liberación de @jorgeramosnews y su equipo de @UniNoticias que se encuentran retenidos en el Palacio de Miraflores por órdenes de Maduro. La comunidad internacional debe estar alerta”, escribió el director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Vivanco agregó en otro tuit: “Le pido a @lopezobrador_ y @SRE_mx que exijan la inmediata liberación de @jorgeramosnews. No pueden quedarse en silencio cuando un ciudadano mexicano ha sido retenido por la dictadura”.

También el senador Marco Rubió denunció la detención de Ramos: “@ NicolasMaduro ha detenido a un ciudadano y periodista estadounidense de @Univision @jorgeramosnews y su equipo de noticias y se apoderó de su equipo porque no le gustaban las preguntas que le hacían”.

.@NicolasMaduro has detained a United States citizen & journalist @Univision anchor @jorgeramosnews & his news crew & seized their equipment because he didn’t like the questions he was being asked. https://t.co/MQdbzbvljl

— Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2019