Una operación encubierta en Texas acabó con una red de prostitución masiva en la que decenas de mujeres fueron víctimas de trata de personas y que, según las autoridades federales, era dirigida por madre e hijo, reportó The Dallas Morning News.

Un gran jurado federal esta acusó la semana pasada a Helen Yu Kim, de 58 años, por cargos de extorsión.

Un informante confidencial y un agente de policía encubierto de Dallas negociaron con Kim y su hijo, Daniel Mendoza Jr., para proporcionar de 20 a 25 mujeres a los oficiales, quienes se hicieron pasar por empresarios de fuera de la ciudad.

Los dos prometieron una “experiencia de novia” para ellos por un total de 40,000 dólares después de aceptar un pago por adelantado de $ 5,000.

“La forma en cómo se organiza esto podría considerarse tráfico de personas”, dijo Mendoza al agente encubierto, reportó el Morning News.

El 1 de noviembre, más de 50 oficiales encubiertos de Dallas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) fueron ubicados en un bar de un hotel y en habitaciones de hotel.

Kim fue arrestada después de aceptar el resto del pago.

Varias mujeres que trabajaban para Kim fueron llevadas a un refugio local diseñado para ayudar a las personas que huían de la trata de personas. Muchos habían estado viviendo en los llamados spas de Kim, Pink One e Illusion. Los fiscales federales han incautado activos de esos salones de masajes y de la casa de Kim, reportó el periódico.

“La disposición del acusado de degradar a las mujeres para obtener ganancias financieras es repugnante. No podemos y no permitiremos que este tipo de comportamiento no se controle en el norte de Texas”, dijo la fiscal federal Erin Nealy Cox.

