Con una sola frase, “¡Vuelve, te necesito!”, la madre de Hania Aguilar, la adolescente hispana raptada el 5 de noviembre en un parque de casas móviles de Carolina del Norte, y encontrada muerta la noche del martes, rompió el silencio tras conocer la devastadora noticia que enluta a toda la comunidad de Lumberton.

Familiares de Cely Hernández contaron a MundoHispánico que la madre de la menor de 13 años está sumida en la tristeza. “Estamos destrozadas con esto”, dijo Jenifer Hernández, hermana de la afectada. “Mi hermana no quiere hablar con nadie; ella está muy triste. Ni en su Facebook ha podido escribir, soy yo quien la ayuda”.

“Todavia mi hermana no me ha dicho si el funeral será aquí o en Guatemala”, agregó

El cuerpo de Hania fue hallado este martes en una laguna situada en una zona boscosa, a unas 10 millas (16 kilómetros) del lugar en el que desapareció, informó el alguacil de Lumberton, Michael McNeill, en conferencia de prensa.

McNeill dijo a los reporteros que los resultados de las pruebas de laboratorio indicaron que el cuerpo es el de la adolescente. LAs autoridades agregaron, no obstante, que falta corroborar con pruebas de dentadura para obtener una completa confirmación.

“Este es el resultado que todos temíamos”, dijo. “No queríamos escuchar esto. Queríamos traer a Hania de vuelta y traerla a casa con vida y a nuestra comunidad. Es algo que duele”, agregó el alguacil McNeill.

Las autoridades se comprometieron a llevar a quien sea responsable ante la justicia. Los investigadores dijeron que actualmente no tienen pista de algún sospechoso o persona de interés.

Hania fue secuestrada el pasado 5 de noviembre después de salir al frente de su casa para encender una camioneta SUV de un familiar que la iba a llevar luego a la parada del bus escolar.

Las autoridades no explicaron si el cuerpo estaba escondido en el lugar donde lo hallaron, pero dijeron que no era visible desde la vía o que no era obvio a la vista de la gente que pasaba. Los investigadores pasaron el miércoles peinando el área a la luz del día después de encontrar el cuerpo la noche anterior.

