Una madre mató brutalmente a su hijo de 7 años mientras otros miembros de la familia estaban en su casa, informó la policía en el estado de Nueva York.

Hanane Mouhib decapitó a su hijo, Abraham E. Cárdenas, en lo que la policía llamó un “incidente aislado”, que sorprendió a otros cinco miembros de la familia que estaban en casa durante el asesinato, según Democrat & Chronicle.

“No hay absolutamente ninguna explicación para nosotros”, dijo el alguacil del condado Monroe, Todd Baxter, al Democrat & Chronicle. “La palabra ‘mal’ viene a la mente … esta es una madre que le quitó la vida a su hijo”.

