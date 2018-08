Madre de víctima de violencia doméstica pide ayuda para llevar sus restos a El Salvador (VIDEO)

La madre de una mujer que murió a manos de su esposo de un balazo en la cabeza la semana pasada en el barrio de Commerce, al sureste del condado Los Ángeles, está solicitando ayuda para recolectar los fondos necesarios y poder llevar los restos de su hija a El Salvador.

María Beltrán, de 41 años de edad se trasladó de El Salvador a California en noviembre del 2016 con sus dos hijos de 13 y 10 años de edad, huyendo de pandilleros y para ofrecerles una vida mejor en Estados Unidos.

Beltrán se mudó inicialmente a casa de su madre, ubicada en el barrio de Commerce, en la cuadra 6000 de East Washington Bulevar con sus dos hijos y empezó a trabajar vendiendo productos dietéticos y posteriormente productos artesanales en un mercado del centro de Los Ángeles.

A los pocos meses conoció a Gustavo Morentin, un hombre de origen mexicano que vivía en el mismo barrio, enfrente de la casa de su madre donde ella vivía con sus dos hijos. Después de casi dos años, Morentin le pidió que se casara con ella.

“Mi hija tenía dos años de conocer a Gustavo, era una persona muy buena, se comportaba bien con ella y con los niños, hace siete meses se casaron, pero desde hace unos tres meses el empezó a cambiar, era una persona posesiva, grosera, psicológicamente la tenía traumatizada, no podía salir de casa ni para coger el correo, la manipuló hasta tal punto que no podía ni hablar conmigo”, dijo Dalia Beltrán, madre de María.

“El día del cumpleaños de mi hija le llevé un pastel y cuando toqué a la puerta ella salió pero enseguida me la cerró y no pude ni entrar a su casa”, añadió la madre.

Tras varios meses de calvario con su esposo, María decidió separarse y mudarse a la casa de su madre el jueves de de la semana pasada. Esa misma noche, recibió múltiples mensajes de su esposo que intentaba persuadirla para que volviera con el.

“El hombre la había tratado muy mal, le había dicho cosas de lo peor, yo alcancé a ver que tenía unos golpes en el hombro y le pregunté que si le había golpeado y ella me dijo que no por vergüenza, pero yo le dije que por favor se saliera con los niños de ahí, pero no traía ni la llave de la puerta, no podía ni salir, hasta que al final se separaron y pudo salir”, dijo Idalia Galindo, amiga de la víctima.

El viernes, alrededor de las 11 a.m. detectives acudieron a una llamada de emergencia a la residencia en la cuadra de 6000 de East Washington, donde encontraron el cuerpo de María en el suelo, muerta de un balazo en la cabeza y el cuerpo de su esposo, el mismo se quitó la vida tras matar a su esposa.

“No se como la presionó para que ella llegara donde el, porque el la presionó, yo pienso que le dijo que algo grave iba a hacer por eso ella fue a donde el estaba, pero nada más fue para que el le diera un balazo en la cabeza”, dijo la madre de María.

Tras la muerte de María los dos hijos se quedarán a vivir con su abuela en California, la familia está recaudando fondos para un funeral a través de una cuenta de GoFundMe y para llevar los restos de la víctima a El Salvador junto a sus otros dos hijos que residen allí.

El Departamento de Shérif de Los Ángeles continúa investigando el incidente, al igual que un video y una nota que no han sido revelados y que fueron dejados por el esposo antes de suicidarse y matar a María.

