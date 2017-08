Madre de joven con autismo cuenta lo que ha aprendido de su crianza (VIDEO)

En el tope de una pequeña colina en un bosque de Marietta se asoma una cabaña con el techo a dos aguas.

Se trata de la casa de Lola Hernández. Una mexicana que migró a Georgia hace 21 años.

El lugar está repleto de paz y calma. Y adentro, es como si hubiera un trozo del mismo México.

Podría ser la casa de cualquiera, pero no lo es.

Ahí no solo vive Lola, sino también sus dos hijos. Uno de ellos es Eric. El joven nació en 1996 y a los tres años fue diagnosticado con autismo.

Desde entonces, la vida no ha sido fácil para Hernández.

“La gente no sabe qué tan grande es el espectro. Cada condición varia por muchacho”, dice Hernández.

Sin embargo, tampoco ha sido imposible. Lejos de ser un obstáculo, ha sido una experiencia única y transformadora.

“Ser mamá de Eric ha representado un reto muy grande para mí, sobre todo tenerlo en combinación con su hermano Iván. Pero también ha sido toda una aventura y una experiencia. Una transformación como persona”, explica Hernández.

Para la madre, el desarrollo de su tolerancia, empatía y creatividad ha sido un ejercicio clave en todo el proceso de crianza de Eric.

“Es una oportunidad de crecer y de aprender muchísimo”, añade.

¿Cómo lo ha hecho? Según Hernández, “educándose”. “Aprender todo el tiempo, sin parar”, destaca.

Además, otra fortaleza a la que se sujeta es preparar a Eric en su funcionamiento y habilidades para el día en que ella no esté.

“El día de mañana yo ya no voy a estar aquí y parece muy extraño, pero mi motor principal es el pensar: cómo espero yo que él pueda funcionar cuando yo no esté aquí”, explica.

Y es que Hernández trabaja mano a mano con la comunidad, ofreciendo conferencias y charlas de apoyo a padres, publica un blog, tiene un podcast e incluso publicó un libro con Eric: ‘Animales, amor, amistad’. El texto, profusamente ilustrado, explica de forma simple las diferencias de una persona con autismo.

Actualmente y según estadísticas recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en el mundo, uno de cada 68 niños nace con autismo. Los datos siguen mostrando que el trastorno es casi cinco veces más común en los niños que en las niñas: uno de cada 42 niños frente a uno de cada 189 niñas.

El autismo es quizá uno de los trastornos más incomprendidos por la sociedad.

De acuerdo con los CDC, los trastornos del espectro autista se pueden diagnosticar formalmente a la edad de tres años, aunque nuevas investigaciones están retrocediendo la edad de diagnóstico a seis meses. Normalmente son los padres quienes primero notan comportamientos poco comunes en su hijo o la incapacidad para alcanzar adecuadamente los hitos del desarrollo infantil.

Para Hernández fue así. Uno de los momentos en los que más sintió miedo fue cuando se dio cuenta de que Eric tenía autismo. “El golpe no fue cuando me dieron el diagnóstico. Fue cuando yo llegué a la conclusión de que él tenía autismo. Porque ahí dije yo: esto no sé con qué se come”.

Hernández ni siquiera hablaba inglés en aquel momento. “No sabía ni por dónde entrarle porque me dijeron: “no le hables español porque lo confundes”. Pero hoy por hoy está comprobado que eso no es cierto. Así que sí he sentido miedo. De hecho, ahorita, mientras más crece, es cuando más he experimentado esos momentos. Cuando veo algún comportamiento que todavía nos cuesta trabajo y pienso: no voy a saber ayudarlo a él para modificarlo. Y ya no puedo pasarle la batuta a la maestra o al terapeuta. Entonces soy yo la que tengo que aprender a entender ese comportamiento en él y a encontrar las herramientas que yo le puedo dar en el día a día para modificar ese comportamiento”, agrega.

Y esto porque la cotidianidad de Eric tiene sus rutinas. Porque, ¿cómo es un día en la vida de una persona con autismo?

Para comenzar, Eric está en una escuela de transición, en donde les enseñan habilidades de la vida laboral, por ejemplo. Pero como todos los jóvenes, les gusta ir al zoológico, a Disney, a la montaña de Kennesaw, al acuario, el museo de ciencias naturales, etc. “Mi animal favorito es el hipopótamo y Bush Gardens es de mis parques temáticos preferidos”, cuenta Eric a MundoHispánico.

“Él todo lo hace con su tiempo. Eric es muy metódico. Hay que levantarlo con mucho tiempo de anticipación. Se lava su cara, hace su cama, desayuna. Su papá lo lleva a la escuela. Se pone una ropa para cada día. En las tardes el autobús lo trae…”, explica Lola.

Toda esa rutina Hernández la ha hilado con amor y mucho esmero en una travesía en la que ha sembrado su corazón completo.

Y el fruto lo vio el pasado mes de mayo cuando Eric desfiló en su graduación de preparatoria con toga y birrete. “Fue como muy significativo. ‘Uff’, un recuento de muchos años de trabajo y de acordarme cuando estaba golpéandose la cabeza y verlo en ese punto es: híjole, si se ha recorrido un camino largo”.

Hoy, Lola tiene un mensaje para todas esas familias que se enfrentan al diagnóstico.

“Pensar en el diagnóstico como una aventura. En las aventuras no todo es bueno, claro. Segundo: educarse sobre el trastorno es básico, por supuesto. Y más importante: cuidarte a ti mismo. Esa es tu única fortaleza”, finaliza.

Hoy comparte con otros sus herramientas a través de talleres, conferencias, podcasts y redes sociales.

Si quieres contactar con Lola puedes buscarla en Facebook. Además, esta es su página web.