¿Quién fue Lyudmila Rudenko y por qué Google la honra con un doodle?

Un Google Doodle ha sido creado para honrar lo que hubiera sido el cumpleaños número 114 de esta gran jugadora de ajedrez, campeona mundial por tres años consecutivos.

La Sra. Rudenko impresionó al mundo con su destreza en ajedrez que le dio grandes éxitos, aunque fue un acto heroico lo que para ella significó su mayor logro de vida.

Google afirma que el diseño en honor de la ajedrecista “refleja la determinación de Rudenko en el mundo”.

Rudenko emergió por primera vez como jugadora de clase mundial en el Campeonato Femenino de Moscú de 1928, donde quedó en quinto lugar. Luego se convertiría en la segunda Campeona Mundial de Ajedrez Femenina en 1950 y mantuvo ese título hasta 1953.

La estrella de ajedrez se manifestó en contra de la regla del velo que cubre la cabeza y el pecho y que aun es obligatoria para las mujeres de religión musulmana en las competencias de ajedrez.

“Siento que usar un pañuelo en la cabeza viola mis derechos humanos. En los deportes no hay lugar para los códigos de vestimenta religiosa o cultural. Respeto completamente a las personas que quisieran usar un hijab, pero ¿cómo se puede hacer cumplir? “, dijo Soumya Swaminathan, la master en ajedrez al sitio de noticia Firstpost.

