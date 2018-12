Como toda buena madre, la cantante Lucero salió a defender a su hija de las fuertes ofensas, luego de haber cantado junto a su padre, Manuel Mijares. Además la cantante mexicana decidió confirmar que su hija no se dedicará a la música.

Lucero de 13 años, quien lleva el mismo nombre que su madre, ha sido el foco de los reflectores tras el tema musical que interpretó junto a su padre.

Sin embargo, la fama no siempre es sinónimo de elogios y halagos, y vaya que Lucerito lo tuvo que aprender a la mala.

Según la revista People en Español la hija de Lucero se ha convertido en blanco de críticas a través de las redes sociales por su aspecto físico: “ya que han sido varias las personas que han opinado que no se ve tan linda como su famosa mamá”, dice la revista.

Y es que los usuarios de diferentes redes sociales no dejaron ir la oportunidad y criticaron con todo a la pequeña.

“Dejen el talento… ¿Dónde está la belleza de ambos?, la galanura de Mijares y la belleza de Lucero”, “pensé que era un hombre la chica”, “oh, Dios míos. Pensé que era un hombre con pelos”, “no es que no sea fea la niña, es que no es nada femenina. No se arregla y se viste muy feo”, “qué feíta le salió a Lucero. parece hija de Sergio Andrade”, “qué lástima que la belleza y talento no lo sacó de sus padres”, “sí parece hombre y están feítos los pelos”, “lloro al escucharla cantar, pero de lo feo que le sale. No tiene voz ni apariencia física”, “ay qué fea”, comentaron los cibernautas.

Ante esta lluvia de ofensas, Lucero ‘sacó las garras’ y mediante una entrevista protegió a su pequeña hija.

“Los artistas y las personas públicas están sometidas a muchísimas críticas de todo tipo, unas constructivas, unas muy positivas y bonitas y otras muy negativas que no sirven más que para bloquearlas. Hoy por hoy es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto”, dijo “La novia de América” en entrevista para Sale el Sol de Imagen TV .

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >