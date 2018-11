Lou Dobbs volvió a atacar a los inmigrantes sin basarse en hechos

Lou Dobbs, el presentador del famoso programa de televisión ‘Lou Dobbs Tonight’, de Fox Business Network, habría usado su influencia como conocido moderador para hacer afirmaciones negativas de una manera muy casual sobre los inmigrantes, como si se tratara de hechos confirmados, informó The Washington Post.

Dobbs comentó el jueves ante las cámaras mientras entrevistaba al exdirector adjunto de campaña de Trump, David N. Bossie: “Ya sabes, millones de inmigrantes ilegales cruzan nuestras fronteras, y muchos de ellos [votaron] en las elecciones pasadas, eso fue lo que sucedió hace apenas un par de semanas, y tienen un inmenso impacto”.

Más tarde, en esa misma ocasión Dobbs preguntó: “¿Estamos sentados aquí, indefensos ante cualquiera que quiera cruzar esa frontera y seguir su camino con el estilo estadounidense?”.

Desde las elecciones intermedias, no ha surgido ninguna evidencia que sugiera que los resultados hayan sido alterados por votos ilegales, de inmigrantes ilegales o cualquier otra persona.

No es la primera vez que Dobbs atacaba a los inmigrantes antes de que estuviera de moda con el gobierno del presidente Donald Trump.

Antes había citado pruebas engañosas o ninguna en absoluto para avalar sus juicios. El mes pasado, mencionó la palabra “invasión” docenas de veces en su programa cuando hablaba de la caravana de migrantes, según NPR, repitiendo el mismo lenguaje utilizado por el presidente Trump.

Dobbs ni siquiera pretendió tener evidencia de la votación ilegal el jueves por la noche. Simplemente lo dijo, como si nada, durante su show.

Se refirió a un estudio reciente de Yale y MIT, cuya confiabilidad ha sido cuestionada por otros investigadores: “Si hay, como dicen Yale y MIT, 20 a 30 millones de inmigrantes ilegales ya están en este país”, dijo Dobbs. “Sepa lo que eso significa para los distritos del Congreso de los Estados Unidos y la influencia que le están ejerciendo, por ejemplo, al estado de California, Illinois, Nueva York”, asegur[o Dobb en el programa.

Dobbs, según Forbes, es “el presentador más visto en la televisión de negocios”. Cuenta con cientos de miles de espectadores y 1.85 millones de seguidores en Twitter.

En su entrevista con The Post, Dobb dijo sobre los reclamos de votos ilegales de Trump en 2016 que esperaba que Trump “me considerara un amigo y partidario”. Un defensor tan ferviente del presidente, que una vez tuvo que disculparse por engañar a una mujer que acusó a Trump de agresión sexual después de que él mismo publicara su número de teléfono y dirección en Twitter.

Dobbs ha sido descrito como “uno de los principales precursores del Trumpism”. También es amigo de Trump, quien al parecer ama su programa.

The Daily Beast, citó fuentes cuando informó en abril que “Dobbs no solo se reune y socializa con el presidente, también está involucrado en algunas de las discusiones más sensibles de la administración. Durante el primer año de la era Trump, el presidente llamó a Dobbs a través de altavoz en varias reuniones en la Oficina Oval para que pudiera ofrecer sus comentarios”.

Great interview by @LouDobbs with Chris Farrell of Judicial Watch concerning the governments counter-intelligence operation into the Trump Campaign. SPYGATE at the highest level. Who would believe?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2018