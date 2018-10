Los milenios o 'millenials' podrían marcar la diferencia en las elecciones de noviembre.

Tino Camacho, expresidente del concilio 11074 de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), con sede en Kansas City, dijo a MundoHispánico que los jóvenes milenios deben participar para dirigir el rumbo de este país en las elecciones de noviembre.

“Se necesita que los jóvenes voten, muchos de ellos han perdido la fe, no tienen confianza y piensan que no se está haciendo nada para darle solución a los problemas, sobre todo en el área de inmigración”, señaló Camacho.

Los jóvenes de entre 18 y 35 años, conocidos como milenios deben ejercer su derecho al voto, enfatizó el activista.

Camacho indicó que las organizaciones comunitarias a nivel nacional apoyan a través de campañas para promover el voto entre los hispanos, especialmente para las personas que podrán votar por primera vez.

“Estamos luchando para que los derechos de los hispanos se respeten, yo nací en Laredo, Texas y a través de los años he visto muchos cambios, pero en esta ocasión, nuestra gente se ha visto muy afectada por todo lo que está ocurriendo en cuestión de inmigración y a nivel nacional”.

Camacho agregó que no todos pueden votar, pero siempre hay forma de participar.

“Los que pueden votar, deben estar dispuestos a hacerlo, muchas personas no pueden votar, no cuentan con los documentos necesarios o simplemente no son ciudadanos, pero si pueden enterarse de lo que los candidatos están ofreciendo y de que forma les afectarían a su familia y a la comunidad sus propuestas”, continuó.

A nivel nacional LULAC promueve el voto, especialmente en Laredo, Texas, se están llevando a cabo campañas especiales.

