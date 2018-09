La Supervisora del Condado de Los Ángeles Hilda L. Solís presentó una moción el martes, durante la reunión de la Junta de Supervisores para desarrollar una respuesta del condado al último ataque contra la comunidad inmigrante

La administración del presidente Donald Trump anunció que tiene previsto implementar cambios en el reglamento “la carga pública”, lo que afectaría a residentes que no son ciudadanos a elegir entre realizar el estado de inmigración legal o no recibir beneficios públicos monetarios.

La regla, si entrara en vigencia, tendría un alcance amplio que desalentaría a los inmigrantes de participar en programas importantes públicos para niños, ancianos, y familias, los cuales son miembros de familias de estatus mezclado, en donde uno o más miembros familiares son ciudadanos de los Estados Unidos.

“Esto es una traición de nuestros valores americanos y afectará negativamente la capacidad del Condado de Los Ángeles de proveer servicios importantes a todos los que estamos obligados a servir, California y el Condado de Los Ángeles, con nuestra numerosa y diversa población inmigrante, se encontrarían entre las jurisdicciones más afectadas de la nación”, dijo la Supervisora Solís.

La nueva regla de “carga pública” del Departamento de Seguridad Nacional establece que agentes de USCIS determinarán sobre base de méritos cada caso en individual, entre los factores a analizar de cada solicitante se tendrán en cuantO a enfermedades, estado físico, edad o ingresos entre otros factores.

Inmigrantes que padecen enfermedades graves, inmigrantes de bajos recursos o sin estudios figuran entre aquellos que se verán mas impactados por la nueva regla sobre “la carga pública” de la administración de Donald Trump.

“Si alguien no recibe sus vacunas se puede enfermar, no puede trabajar, no puede ir a la escuela, y puede contagiar a mas personas, y poco a poco tenemos un brote de influenza”, dijo Cynthia Harding, subdirectora del Departamento de Salud Pública.

“Queremos que todos reciban vacunas si alguien tiene miedo de ir a la clínica para tratarse de enfermedades infecciosas puede contagiar a muchas más personas y puede resultar en una enfermedad mucho mas grave”, anadió Harding.

La administración debe pasar por un proceso definido para recibir y considerar comentarios públicos antes de finalizar la regla. El período de comentarios está programado para durar 60 días, comenzando el día en que la regla propuesta está publicada en el Registro Federal.

“Esta propuesta de cambio aplica a personas que están tratando de conseguir una residencia permanente, no ha sido finalizada la propuesta pero si se finaliza afecta a personas que están fuera del país tratando venir como residentes o personas que quieran ajustar su estatus a la residencia permanente, personas que ya están aquí, personas que están en un proceso de ciudadania no están afectados”, dijo Daniel Sharp, abogado del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

