Andrés Manuel López Obrador invitó a 195 jefes de Estado a su toma de posesión como presidente de México el próximo primero de diciembre, entre ellos, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el presidente electo envió la invitación al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, a través del ministro de Asuntos Exteriores de este país, Taro Kono.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México dijo que ya han estado enviando todas las invitaciones oficiales.

“Estábamos esperando al Tribunal”, indicó.

“Vamos a invitar a todos los jefes de Estado, no vamos a excluir a ningún país”, agregó.

De acuerdo con las Naciones Unidas, en el mundo hay 193 países; además están Palestina y el Vaticano, que no son países, pero tienen jefes de Estado.

En conferencia de prensa, Ebrard dijo que Trump todavía no confirma su asistencia, luego que López Obrador anunció que lo invitaría a la toma de posesión el pasado cinco de julio.

Cabe destacar que, desde el triunfo de López Obrador en las elecciones del primero de julio, Trump ha manifestado su simpatía con el futuro presidente de México.

El mandatario estadounidense ha afirmado que cualquier pacto con México debe cuidar de los trabajadores automotrices y agricultores de Estados Unidos, y elogió al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como “todo un caballero”.

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018