LO ÚLTIMO: Sismo de 7.1 en México, miles salen de edificios

Las noticias más recientes sobre el sismo en México. Todas las horas son locales:

___

14:00

En las calles de Ciudad de México, miles de personas en pánico abandonaron edificios y casas tras el sismo de 7,1 grados que sacudió a la capital. El Ángel de la Independencia, sitio icónico de la ciudad, estaba rodeado de personas angustiadas.

El tráfico se detuvo y las calles se paralizaron. Nubes de polvo podían observarse en diversos puntos debido al colapso de diversas estructuras.



Aunque Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, no informó inicialmente sobre daños, mexicanos en diversos sitios de la ciudad compartieron fotos y videos en redes sociales, que mostraban la magnitud de las afectaciones.



Las imágenes daban cuenta de derrumbes en zonas de las colonias Condesa y Roma y al menos un edificio se desplomó en la Zona Rosa.



También se observaron daños en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde el suelo se agrietó y colapsó en algunos puntos.



___

13:49

El presidente Enrique Peña Nieto anuncia en Twitter que convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones.

___



13:48

El secretario de gobernación Miguel Osorio Chong pide a la población a través de Twitter que salga de los edificios y siga las indicaciones de la protección civil.

___



13:40

El presidente Enrique Peña Nieto tuitea: “En vuelo a Oaxaca. Regreso de inmediato a la Ciudad de México para atender la situación por sismo”.

___



13:14

Un sismo de 7,1 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) remece la Ciudad de México en el aniversario del terremoto de 1985 que dejó miles de muertos y destruyó gran parte de la capital mexicana.

ALERT Mexico City airport has suspended operations until infrastructure is completely inspected https://t.co/EA6JY6U63J pic.twitter.com/gb7KFUsIGr

— AIRLIVE (@airlivenet) September 19, 2017