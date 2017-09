LO ÚLTIMO: el gobierno de Chad rechaza la prohibición de viajar a Estados Unidos

Lo último sobre la prohibición de viajar del presidente Donald Trump y las reacciones que está decisión causa en los países en la lista (todas las horas locales):

12:25 p.m.

El gobierno de Chad dice que se enteró “con asombro” de la decisión del gobierno de Estados Unidos de que su país está en una lista cuyos ciudadanos no podrán viajar a los Estados Unidos.

En una declaración el lunes, el gobierno de Chad expresó su incomprensión sobre las “razones oficiales de esta decisión, pues contrasta con los constantes esfuerzos y compromisos de Chad en la lucha contra el terrorismo a nivel regional y mundial”.

El gobierno de Chad pidió una mejor apreciación de la situación y que Trump reconsiderara la decisión que dice “socava la imagen de Chad y las buenas relaciones entre los dos países”.

Dijo que estaba abierto a discusiones sobre el fortalecimiento de las colaboraciones con EE.UU.

Chad es la sede de una fuerza multinacional creada para combatir a los extremistas islámicos basados ​​en Nigeria, Boko Haram.

___

11:20 a.m.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que la decisión del gobierno de Trump de incluir a los funcionarios venezolanos en una prohibición de viajar a EE.UU. es una forma de “terrorismo político y psicológico”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado el lunes diciendo que las restricciones de viaje violan los valores de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y que son parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos para expulsar a Maduro del poder.

El Ministerio dijo que está considerando “todas las medidas necesarias” para defender la soberanía y el interés nacional de Venezuela.

El gobierno de Trump asegura que el gobierno de Venezuela no ha cooperado en la verificación de si sus ciudadanos representan amenazas a la seguridad nacional y dice que las restricciones de viaje apuntan a los funcionarios de agencias y ministerios responsables de la investigación.

La administración Trump también pide que los ciudadanos venezolanos que ya sean titulares de visados ​​estén sujetos a “medidas adicionales apropiadas” para asegurar que su información de viajero permanezca vigente.

Le puede interesar: Venezuela rechaza medidas migratorias de EE.UU.

4:30 a.m.

Las tres principales aerolíneas de largo recorrido del Golfo dicen estar conscientes de las nuevas restricciones de viaje implementadas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Emirates dijo en un comunicado a The Associated Press: “En lo que respecta a los requisitos de entrada para viajar desde / hacia Estados Unidos, Emirates continúa recibiendo la guía que nos proporciona la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos”.

En Abu Dhabi, la aerolínea de larga distancia, Etihad, dijo: “La aerolínea continúa aceptando a los nacionales con documentación de viaje válida de los países que figuran en la lista, y su aceptación está sujeta a los controles realizados por las autoridades estadounidenses en la instalación de preclasificación de Abu Dhabi International Aeropuerto.”

Qatar Airways, con sede en Doha, también dijo que sus operaciones continuaron como de costumbre.

La prohibición de viajar ha dañado a las compañías del Golfo. Emirates ha cortado rutas a los EE.UU.

Las aerolíneas del Golfo también han enfrentado una fuerte resistencia por parte de las aerolíneas estadounidenses, que acusan a las compañías del Medio Oriente de ser injustamente subvencionadas por sus gobiernos. Los representantes del Golfo no están de acuerdo.

___

4:25 a.m.

En las calles de Teherán, los iraníes dicen que están confundidos por la nueva prohibición de viajar del presidente estadounidense, Donald Trump.

Roghieh Shahverdi, una secretaria de 23 años, dijo a The Associated Press el lunes que la consideraba “una decisión miserable”. Ella dijo que después de esperar meses ella acaba de conseguir una cita de entrevista de visa para que su madre visite a su hermana, que ha vivido en Estados Unidos por seis años.

Shahverdi dijo: “Todas las esperanzas de ambas están desapareciendo”.

El estudiante universitario Erfan Maddah escribió en línea que estaba “totalmente confundido” por la decisión: “Tengo cita de visa de estudiante el 4 de octubre, no sé si tengo que continuar o no”.

___

4:17 a.m.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha criticado al presidente Donald Trump por la prohibición de viajar de su administración.

Mohammed Javad Zarif escribió en Twitter el lunes: “La falsa empatía de Trump por los iraníes suena cada vez más hueca, con su nueva e incluso más ofensiva prohibición de viajar contra ciudadanos tan destacados”.

Zarif, que está en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, se dirigió primero a Twitter para criticar a Trump.

Irán anteriormente estaba entre las seis principales naciones musulmanas con prohibición de viajar a Estados Unidos.

La nueva prohibición de viajes impone restricciones indefinidas a los ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Corea del Norte. Los cambios tendrán efecto el 18 de octubre.

___

2:50 a.m.

Corea del Norte no ha reaccionado aún a las recientemente anunciadas restricciones de viaje de Estados Unidos, pero son en gran medida una medida simbólica para el país del norte de Asia ya sometido a severas sanciones debido a su programa de armas nucleares.

La mayor parte o la totalidad de los norcoreanos que viven en los Estados Unidos están basados ​​en la misión diplomática del país ante las Naciones Unidas.

Las restricciones en la proclamación del presidente Donald Trump firmada el domingo incluyen la suspensión de todas las visas de inmigrantes y no inmigrantes para los ciudadanos norcoreanos.

Los analistas surcoreanos creen, sin embargo, que la medida estadounidense no apunta a los diplomáticos de Corea del Norte.

Ciertos individuos norcoreanos ya están prohibidos debido a las sanciones.

Corea del Norte no permite que sus ciudadanos ordinarios viajen al extranjero excepto en casos especiales, como trabajos que traen moneda extranjera o participación en eventos deportivos.



___

2:10 a.m.

El presidente Donald Trump ha firmado una proclama que impone restricciones estrictas a los viajeros de un puñado de países, incluyendo cinco que estaban cubiertos por su prohibición de viajar. Funcionarios de la administración dicen que las nuevas medidas son necesarias para mantener a la nación segura.

Las restricciones indefinidas se aplican a los ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Corea del Norte. Como parte de la proclamación presidencial firmada el domingo, los Estados Unidos también impedirán la entrada de ciertos funcionarios del gobierno venezolano y sus familiares inmediatos.

Los cambios tendrán efecto el 18 de octubre.

El anuncio se produjo el mismo día en que la prohibición temporal de Trump a los visitantes de seis países de mayoría musulmana iba a expirar, 90 días después de que entrara en vigor.