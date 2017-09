LO ÚLTIMO: Amenaza de Irma recuerda a trauma de hace 25 años

Las noticias más recientes sobre el huracán Irma. Todas las horas son locales.

3:05 p.m.

Muchos de los que están evacuando Miami debido a la amenaza del huracán Irma probablemente tienen en mente el trauma que sufrió la región con el huracán Andrew 25 años atrás.

Jennifer Collins, investigadora de geología en la Universidad del Sur de Florida, dice que no es exagerado pensar que quienes recuerdan el huracán Andrew se están imaginando la devastación que puede ocurrir.

Entretanto en Tampa, que no fue afectada por Andrew, “la gente se está preparando rápidamente, y los estantes de las tiendas se están quedando vacíos”, dice la experta.

Collins dice que según sus averiguaciones, la gente que tiene sólidas relaciones en el lugar son más renuentes a evacuar, pues prefieren quedarse con sus familiares o amigos. Los que tienden a salir son los que no tienen mucha relación con sus vecinos. Por lo general, dice, los que quedan luego se arrepienten porque los daños son mucho peores de lo que esperaban.

_____

2:35 p.m.

La ley de Florida prohíbe aumentos de precios excesivos para enseres básicos en casos de tormenta como alimentos, agua, alojamiento y madera. Pero ello no abarca los pasajes aéreos, que son potestad de reguladores federales, y ahora que se avecina el huracán Irma, muchos habitantes locales están denunciando aumentos exorbitantes en los boletos de aerolíneas.

Steve MacQueen quedó asombrado al enterarse de que tendría que pagar 1.725 dólares para un pasaje para su madre de 87 años, a la que quiere llevar de Fort Myers a Charlotte, Carolina del Norte. Admite que cuando uno quiere comprar un pasaje a último minuto “el precio siempre es altísimo”, pero no se imaginaba un precio así.

Igual pagó, para estar seguro de que madre pueda quedarse con su hermana en Carolina del Norte. Él vive ahora en Vermont, pero antes vivía en Florida y dice que la magnitud de la tormenta lo tiene asustado.

“I’m scared…I don’t want to be here.” Florida residents evacuate ahead of Category 5 Hurricane Irma https://t.co/2I5eLhnKXX pic.twitter.com/ZMKp7WcJ5m — CBS News (@CBSNews) September 6, 2017



___

2:15 p.m.

Un autódromo en Georgia se está abriendo para recibir a las personas que están huyendo del paso del huracán Irma.

Funcionarios del Atlanta Motor Speedway emitieron el miércoles un comunicado avisando que sus predios para tiendas de campaña y casas rodantes estarán disponibles a partir del jueves.

La pista está a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Atlanta, y por lo general alberga a miles de fanáticos de las carreras automovilísticas en los eventos de NASCAR.

____

2 :00 p.m.

Largas colas se formaban en las estaciones de gasolina en Cayo Largo, a medida que grandes cantidades de personas evacuaban los cayos de la Florida hacia el norte debido a la amenaza del huracán Irma.

“El huracán será bastante fuerte”, dijo Bill Duclo, un transeúnte local que huía con su familia hacia Georgia.

Añadió que “mejor me salgo de aquí cuando tengo la posibilidad de hacerlo”.

Otra conductora, Michelle Reynolds, dijo que sólo tiene la mitad del tanque de gasolina lleno pero que seguirá buscando pues la estación de gasolina a la que acaba de ir estaba vacía.

Añadió que nunca ha presenciado una tormenta categoría 5 y que lo único que desea es llegar a terreno elevado.

Ian Craig dijo que al parecer todas las estaciones de gasolina en los Cayos de la Florida se están quedando sin combustible pero que no puede quedarse en el lugar con su hijo de 7 años, así que se saldrá de ahí como sea, así sea en un paseo carísimo con Uber.

#GOES16 GLM data from 1748 to 1930 UTC showing #Irma continues to maintain strength. The entire eyewall is producing #lightning. pic.twitter.com/F3xCSKOiZf — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) September 6, 2017



______

1:45 p.m.

Los habitantes de Florida están recibiendo señales mixtas sobre si deben evacuar debido a la inminente llegada del huracán Irma.

El condado Broward ordenó evacuaciones en las zonas costeras, obligatorias pero sin verificación, lo cual es normal en Florida.

Miami Beach ha aconsejado evacuar, pero no lo ha hecho obligatorio.

El condado Miami-Dade dijo que podría empezar a ordenar evacuaciones hoy, pero no lo ha hecho.

El gobernador de Florida Rick Scott declaró que quienes deseen evacuar la zona “deben irse ahorita mismo”.

Sin embargo, debido a que según los pronósticos la tormenta pasará justo por el centro del estado, los habitantes no están seguros de hacia dónde deben huir.

_____

1:00 p.m.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reporta que el ojo del huracán Irma está pasando por las Islas Vírgenes Británicas, con ráfagas de viento de hasta 177 kilómetros por hora (110 millas).

A esta hora, la tormenta estaba a unos 55 km (35 millas) al este de St. Thomas y a 170 km (105 millas) al este de San Juan, Puerto Rico. Avanza hacia el oeste a 26 km por hora (16 millas).

___

12:40 a.m.

El gobierno de Florida está trabajando para conseguir gasolina en áreas que experimentan escasez antes del huracán Irma.

El gobernador Rick Scott anunció en Miami que ha pedido a los gobernadores de Alabama y Georgia que autorice el paso de camiones para que pueda llegar el combustible a Florida.

Pidió a la gente en Florida actuar rápido si es que planean irse ante una tormenta “amenazante para la vida”.

___

12:00 a.m.

El director del Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos Louis Ucellini dijo que el huracán Irma tiene una fuerza tal que es imposible exagerar.

Uccellini le dijo a The Associated Press el miércoles que le preocupa la costa este de Florida y hasta Carolina del Norte, comenzando con los Cayos de Florida.

Advirtió que “todos los riesgos asociados con esta tormenta” van a ser peligrosos.

El experto en huracanes Kerry Emanuel, de Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), calcula que Irma tiene unos 7 billones de watts: casi el doble de la energía de todas las bombas usadas en la Segunda Guerra Mundial.

___

11:50 a.m.

Una portavoz de la armada holandesa dijo que marines que volaron a tres islas azotadas por el huracán Irma han visto muchos daños, pero no tienen reportes inmediatos de víctimas.

La tormenta de categoría 5 azotó directamente el miércoles la isla de St. Maarten, aunque la magnitud de los daños no está clara. Unos 100 marines holandeses volaron a la isla el lunes en preparación para la tormenta.

La vocera Karen Loos dijo que algunos de ellos consiguieron enviar imágenes de destrucción en St. Maarten y en otra isla, St. Eustatius.

___

11:30 a.m.

El presidente Donald Trump dijo que el huracán Irma parece “algo que pudiera no ser bueno”.

Antes de una reunión con líderes del Congreso el miércoles, declaró que el grupo tenía mucho que discutir, incluyendo “el que parece ser un huracán récord que se dirige a Florida y Puerto Rico y otros lugares”.

Trump dijo que “veremos lo que sucede” y añadió: “parece que pudiera ser algo no pudiera no ser bueno, créanme, no bueno”.

___

9:40 a.m.

El Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que repiensen sus viajes a Cuba, Haití o República Dominicana debido al impacto previsto del huracán Irma.

Dice que la tormenta de categoría 5 puede traer inundaciones, deslaves y marejadas, y que los servicios, incluidos los de viajes, probablemente sufrirán trastornos.

El departamento autorizó a los empleados del gobierno y sus familiares a abandonar esos tres países si lo desean.

___

9:20 a.m.

Los abogados de un reo en Florida piden aplazar la ejecución de su defendido en vista de la proximidad del huracán Irma.

Martin McClain dijo en una moción presentada el miércoles que los abogados defensores de Michael Ray Lambrix viven en el camino pronosticado de la tormenta categoría 5. Dijo que necesitan tiempo para ocuparse de sus familias.

El gobernador de Florida, Rick Scott, dispuso la ejecución de Lambrix el 5 de octubre.

Lambrix, de 57 años, fue condenado de los asesinatos de Clarence Moore y Aleisha Bryant en 1983.

___

8:55 a.m.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, dijo el miércoles que las dos islas que conforman la nación parecen haber salido ilesas del paso del huracán Irma en cuanto a víctimas.

En un comunicado informó que no hubo muertes en Antigua. Añadió que de acuerdo con informes preliminares, tampoco los hubo en Barbuda, que sí reportó daños a edificios y caída de árboles.

Browne dijo que el aeropuerto reabrirá por la tarde.

___

8:45 a.m.

El huracán Irma arranca techos y provoca cortes generalizados de electricidad en las islas francesas de San Martín y San Bartolomé. Francia ha enviado agua y alimentos por vía aérea.

La autoridad regional de Guadalupe e islas vecinas dijo en un comunicado que el cuartel de bomberos en San Bartolomé está inundado y no hay vehículos de rescate disponibles.

La sede del gobierno en San Martín quedó parcialmente destruida y el apagón es total.

El apagón fue parcial en Guadalupe, una isla más grande, donde la amenaza de grandes inundaciones disminuyó.

La ministra francesa de Territorios de Ultramar, Annick Girardin, expresó temor por “ciertos de nuestros compatriotas que desgraciadamente no quisieron escuchar las medidas de protección e ir a lugares más seguros”.

“Nos preparamos para lo peor”, añadió.

___

7:50 a.m.

El Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, Florida, se apresta a cerrar ante la cercanía del huracán Irma.

Las autoridades dijeron que el aeropuerto cerrará el miércoles por la noche.

El último vuelo desde los Cayos, Delta 567, prevé partir hacia Atlanta a las 17.50 (2150 GMT). La vocera del condado de Monroe, Cammy Clark, dijo en un comunicado que a partir de entonces los vuelos comerciales quedan cancelados hasta nuevo aviso.