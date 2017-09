LO ÚLTIMO: 2 hombres arrestados por robar poste de electricidad

Las últimas noticias sobre el huracán Irma (todas las horas locales):

6:50 a.m.

Funcionarios de la oficina del Sheriff, en la Florida, dicen que dos hombres están siendo acusados ​​de intentar robar un poste de electricidad cuyo costo es de $ 2,500 a pocos días después de que el huracán Irma causara graves inundaciones en Jacksonville.

Los agentes de Jacksonville dicen que Blake Lee Waller, de 42 años, y Victor Walter Apeler, de 46 años, fueron arrestados por cargos de robo el miércoles, después de que alguien reportara haberlos visto cargar el poste en un vehículo deportivo.

Un reporte policial dice que un oficial notó un poste de luz desaparecido de un área en la parte superior de un puente y luego vio un vehículo conduciendo con el poste en la parte superior. Dejó el vehículo y arrestó a los hombres.

El informe dice que Apeler dijo a los investigadores que estaba moviendo el poste porque estaba en el suelo, muy cerca de las vías de tráfico. Una búsqueda en la base de datos arrojó que Apeler tuvo 72 transacciones relacionadas con venta de chatarra para reciclaje desde enero.

Una foto en Twitter de los hombres sin camisa sentados esposados ​​en la acera rápidamente llamó la atención en la oficina del sheriff.

These two were caught stealing a JEA pole just this morning! Citizens watching out and officers cleaning up = partnership! #Irma #JSO pic.twitter.com/q6VKOvPKuU

— Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) September 13, 2017