Esta es una lista de los 5 videos que más se están viendo en YouTube hoy, según la información de la propia lista oficial de la plataforma.

En la lista también hay unos con gran demanda por lo simpático o sorprendente de su contenido, pero la mayoría son videos musicales con vistas récord por su alta calidad que se reproducen a través de sitios socios de YouTube, como VEVO.

Disfruta de los 5 videos que más se están viendo hoy

1. Mi perro comiendo palomitas de maíz

El primer video se gana su ubicación por lo que hace este perrito mientras disfruta de las llamadas palomitas, totes, pocoholo, pororo, cotufas, canchitas, cabritas o rositas de maíz, todo dependerá del país en América Latina.

2. Así le vuelan el techo a un camión en cámara lenta

Gav y Dan reclutan la ayuda del conductor de acrobacias Kyle Weishaar, mientras intentan sacar la parte superior de un camión en movimiento con un puente elevado simulado, todo en una increíble cámara lenta de 4K. The Super Slow Show, solo en YouTube.

3. Cantante Halsey, canción Alone

Ashley Frangipane nació el 29 de septiembre de 1994 en Washington, Nueva Jersey. Es biracial, siendo su padre afroamericano y su madre caucásica.​ Se inició en el mundo de la música mientras crecía, originalmente tocando el violín, la viola, y el violonchelo hasta que cambió estos instrumentos por la guitarra acústica cuando tenía 14 años.

4. Queen Nahija, canción Medicina

Queen Sails, conocida profesionalmente como la Reina Naija, nació en Michigan, con el nombre real de Queen Bulls. La personalidad estadounidense de YouTube es más conocida como la mitad del canal Chris and Queen, que dirige junto a su marido Chris. Ella y Chris son conocidos por vlogging, jugar bromas entre ellos, participar en desafíos y más.

Ella ha participado en una serie de programas de televisión, incluido ‘American Idol’.

5. Calvin Harris, canción Dua Lipa

Adam Richard Wiles, más conocido como Calvin Harris, es un DJ, productor y compositor escocés especializado en música electrónica. Actualmente ocupa el puesto #15 en la encuesta anual de la revista DJmag.1​

Su álbum debut, seleccionado por la Industria Fonográfica Británica, I Created Disco, fue lanzado en 2007 y contenía sencillos tales como Acceptable in the 80’s y The Girls que ingresaron en el Top 10 del Reino Unido.

Con información de Vevo, YouTube y Wikipedia.