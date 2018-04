El Consejo de la ciudad de Los Ángeles aprobó elaborar una ordenanza que legalice la venta ambulante en las calles para que se regularicen sus permisos y haya mas seguridad para los vendedores de las calles.

“La legalización de la venta ambulante significa que no tenemos que correr con el carrito o temer que la policía nos lo quite, más seguridad porque estaremos mas protegidos y no tendremos que temer que nos asalten,” dijo Alex Ramírez, vendedor ambulante de origen mexicano que vende elotes y raspados en un barrio de Hollywood.

El concejal José Huízar, quien ha venido trabajando en la propuesta para la legalización de la venta ambulante desde el 2013, destacó a través de su cuenta de twitter que es una propuesta justa para los miles de inmigrantes vendedores ambulantes que trabajan duramente y podrán salir de las sombras y alimentar a sus familias. La ordenanza incluye requisitos principales para la legalización de la venta callejera.

La principal preocupación de los defensores de la iniciativa fue la idea de que un negocio vetara la capacidad de decir no a los vendedores ambulantes dentro de su área inmediata, sin embargo la moción propuesta por los cancilleres José Huizar, Joe Buscaio y Curren Price fue aprobada.

La iniciativa se produce después de que en marzo 7 mujeres vendedoras ambulantes fueran arrestadas por protestar afuera del ayuntamiento de Los Ángeles en contra de extorsiones por parte de propietarios de negocios y favor de la legalización de la venta ambulante.

En febrero de 2017, el Consejo de Los Ángeles retiró como delito la venta callejera con el fin de proteger a muchos de los vendedores ambulantes que son indocumentados. De esa manera, los vendedores ambulantes que eran identificados por las autoridades deben pagar una multa si no tienen su permiso, pero no quedan registrados con un delito en su historial, para que de esa manera no estén expuestos a caer en manos de ICE y enfrentar una deportación.

En Los Ángeles hay aproximadamente mas de 20.000 vendedores callejeros que ejercen su labor sin permiso, según informo la alcaldía de Los Ángeles.

“Los vendedores ambulantes agarraban muchas citaciones de la policía, eran robados y su negocio no era “legal”, lo que ha hecho la ciudad es que haya un proceso regulatorio para que los vendedores ambulantes no tengan miedo, ahora queda que el abogado de la ciudad facilite las regulaciones para que los vendedores ambulantes puedan sacar us permisos lo antes posible”, dijo Joseph Villegas de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

