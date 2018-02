Liga MX: Inicia Televisa guerra; Grupo Pachuca responde

En las últimas horas un nuevo escándalo se ha apoderado de la Liga MX, pero no a nivel cancha, sino directivo. Y la realidad es que no se trata de un tema actual o reciente, sino de algo que ha estado, aparentemente, a la vista de todos por más de 20 años. Se trata del “Tuzogate” y lo que ha incendiado a la opinión pública es la agresividad con la que se muestra y por sus intenciones.

Televisa, por años el líder en el futbol mexicano y en su momento propietario de tres equipos de Liga MX, realizó una investigación sobre el crecimiento (que consideran desmedido) del Grupo Pachuca, propietario de león y Pachuca en Liga MX y de los Mineros de Zacatecas en el Ascenso MX, así como de la fraquicia de Tlaxcala, actualmente en deposito por no contar con estadio reglamentario.

Investigación Especial: #TuzoGate Grupo Pachuca y su imperio en base a recursos del pueblo del estado de Hidalgo.https://t.co/2amK8CicsW pic.twitter.com/rKiq6ZQRkj — Televisa Deportes (@TD_Deportes) January 29, 2018

Desde mediados de los años 90, el Grupo Pachuca ha ido creciendo de la mano del apoyo gubernamental, le fueron donados terrenos y le perdonaron impuestos. Son hoy en día, uno de los ejemplos de que el futbol sí es negocio y se expandieron al abrir una universidad, hotel e incluso el Salón de la Fama de la FIFA y Mundo Futbol, un impresionante museo interactivo.

En su reportaje Televisa señala que eso se logró con complicidad del Gobierno y desviando recursos públicos. Dinero del Estado de Hidalgo (que es donde se encuentra Pachuca a unas 60 millas de la Ciudad de México). Señala la omisión de funcionarios que después pertenecieron a gabinetes presidenciales e incluso ataca al actual gobernador (que es por cierto esposo de la actriz Victoria Ruffo).

Pachuca responde

El presidente de Grupo Pachuca se tomó un poco más de un día para contestar a las acusaciones del llamado “Tuzogate”. En ellas desvió muchos de los temas de los que se le acusa para centrar las causas de esta investigación en una revancha personal en su contra.

La causa: El haber estado en contra de que Televisa y TV Azteca se quedaran con los derechos de transmisión de la Selección Mexicana de Futbol por otro ciclo mundialista, a pesar de que, en su opinión, había otras ofertas que resultaban más atractivas en lo económico para todos los equipos de la Liga MX (que es en donde se reparten las utilidades obtenidas por el Tricolor).

¡Sí fue por los derechos de transmisión del Tri! 🇲🇽 Jesús Martínez aclara su situación y dice llevarse bien con Azcárraga y Salinas… 🎥 | @fotocarlos28 https://t.co/g2IgcrHiBX pic.twitter.com/qZnzzgE3fK — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 31, 2018

“Esto es lo que hemos creado, yo no me he llevado un solo centavo, aquí está invertido con hechos, con fuentes de empleo, con generación de turismo, con generación de riqueza”, dijo Martínez en una conferencia de prensa acompañado de abogados y documentos.

El empresario aceptó recibir donaciones, indicó que está en la Constitución que eso sea posible y señaló que esta “desinformación” surge de la molestia de Televisa por ir en conra de ellos en la licitación por los derechos de transmisión de la Selección Mexicana.

La respuesta de la opinión pública ha sido inusual, pues no defienden a ningún bando en su mayoria. Por una parte aceptan que es de conocimiento popular que el crecimiento de Grupo Pachuca parece desmedido, pero por otra cuestionan la integridad moral de Televisa, de hacer acusaciones sobre la Liga MX.