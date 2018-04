Liga MX: Agrede jugador de Cruz Azul a camarógrafo ¿Por qué?

El Clásico Joven de la Liga MX terminó en polémica y con una nueva frustración para el Cruz Azul. Sumó su sexto partido en fila sin ganarle al América, se quedó virtualmente fuera de la Liguilla del Clausura 2018 de la Liga MX, y además vivió un momento de tensión y escándalo al terminar el partido. El protagonista fue el portero José de Jesús Corona, que no es la primera vez que pierde los estribos con violencia.

#NoEsNormal que si ya te perdiste un mundial por agresivo, vuelvas a meter la pata igual 4 años después. En fin lo NACO se trae en la sangre o no Jesús Corona? #ClasicoJoven #VamosConTodo pic.twitter.com/jbDNWJPvTO

En esta ocasión, el arquero se dirigía a los vestidores tras discutir con el árbitro y luego de, aparentemente, escuchar algo de un camarógrafo, se acerca y le empuja la cámara en plena transmisión en vivo. Horas más tarde, a través de su cuenta de twitter, el Cruz Azul respaldó a Jesús Corona, y culpó al camarógrafo del incidente. Aseguran que no es la primera vez que se burla y provoca al futbolista.

Respecto al incidente que ocurrió al final del clásico joven, aclaramos que no es la primera vez que ocurre algo parecido con esta persona, ya que anteriormente se dio un altercado con otro jugador. Apoyamos a Jesús Corona debido a la conducta reprobable del camarógrafo. pic.twitter.com/NVsODjASCX

Hasta el momento Televisa no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha revelado la identidad del agredido (o agresor), a pesar de que Cruz Azul mostró su rostro y claramente lo señaló. Antes del inicio de este torneo, la Liga MX suspendió por un año a una serie de reporteros que se comportaron de manera inadecuada en la final del torneo pasado, por lo que existirían precedentes para sancionarlo.

"ME MOLESTA, ME FRUSTRA" #LUP “Hay que cerrar lo más decorosamente posible; me da pena deportiva con la afición”, dijo Jesús Corona tras la virtual eliminación de la Liguilla: pic.twitter.com/c1IjGW7qz4

— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 1, 2018