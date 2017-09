Líderes demócratas responden a tuits de Trump que niegan acuerdo sobre ‘dreamers’

Líderes demócratas del Congreso y el presidente Donald Trump parecen no tener claro qué fue exactamente lo que acordaron sobre el posible alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes y la seguridad fronteriza en la reunión que celebraron en la Casa Blanca el miércoles.

El senador demócrata por el estado de Nueva York, Chuck Schumer, y la representante por el estado de California, Nancy Pelosi, dicen que se acordó redactar una iniciativa de ley con las normas del programa promulgado durante el gobierno de Barack Obama que protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes, que fueron llevados al país de manera irregular cuando eran niños.

Ambos congresistas señalaron que Trump dijo que trabajaría con los representantes a la Cámara y los senadores para crear un programa que resolviera el asunto.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017

Does anybody really want to throw out good, educated and accomplished young people who have jobs, some serving in the military? Really!….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017

…They have been in our country for many years through no fault of their own – brought in by parents at young age. Plus BIG border security — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017



Los líderes también señalaron que ambos partidos acordaron crear un ‘paquete’ dirigido a mejorar la seguridad fronteriza con México, aunque sin incluir el muro de Trump. Dicen, asi mismo, que el presidente mencionó que retomaría el proyecto del muro después.

Schumer y Pelosi informaron el jueves en un comunicado que los tuits emitidos por Trump, en los que niega el acuerdo con los demócratas, son “inconsecuentes” con lo ocurrido en la reunión.