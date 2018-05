Líderes de ambas Coreas se reúnen de nuevo; analizan cumbre Trump-Kim

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reunieron por segunda vez en un mes para analizar los compromisos de paz que alcanzaron en su primera cumbre y la posible reunión de Kim con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la oficina presidencial surcoreana.

El encuentro cumbre, en una aldea fronteriza, ocurrió horas después de que Corea del Sur expresara un alivio cauteloso ante la posibilidad de que sí se lleven a cabo las conversaciones planeadas entre Trump y Kim, luego de 24 horas turbulentas en las que el mandatario estadounidense canceló la tan esperada reunión antes de decir que al final sí podría realizarse.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018