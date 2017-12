Líder comunitario teme deportación pese a llevar más de 10 años en EE.UU. (VIDEO)

Temor y preocupación es lo que siente Guillermo Cesario, un mexicano con discapacidad visual quien ha surgido como un reconocido líder comunitario entre los hispanos de Georgia. Ahora, sin embargo, su futuro está en la cuerda floja por una orden de deportación que pesa en su contra.

Guillermo podría correr la misma suerte que 25,613 inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales que han sido deportados entre enero y marzo de este año, según revelaron cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El inmigrante de 37 años llegó al país hace 16 años por el estado fronterizo de Arizona. Desde entonces, “lo único que he hecho es trabajar duro en construcción, en restaurantes y me he convertido en un líder comunitario que organiza eventos gratis para los hispanos”, asegura Guillermo, mientras califica de injusticia a lo que podría enfrentar.

El próximo 21 de marzo el mexicano se presentará ante a un juez para solicitar la suspensión de la orden de deportación. De salir victorioso, espera conseguir un amparo que le permita vivir legalmente en el país, asegura su abogado Chris Taylor.

Guillermo perdió la vista en 2003 a raíz de una enfermedad conocida como Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber. Pero eso no lo frenó. Por el contrario, lo motivó a estudiar artes marciales y convertirse en un karateca cinta negra. Posteriormente abrió una academia comunitaria donde hoy inculca valores positivos a cerca de 20 niños hispanos.

“Yo no sabía que era ciego porque las clases las da perfectas. Desde que mi hijo está aquí ha mejorado mucho en la casa, ya no se la pasa molesto y está más tranquilo”, puntualiza José Hernández, quien junto a su pequeño toman clases de karate en la escuela de Guillermo.

“Nos sentimos impotentes. Sentimos que no es justo que otras personas que andan robando y cometiendo delitos estén libres, y nosotros que estamos trabajando nos quieran sacar”, asegura Mary Pena, mientras observa con tristeza los trofeos y reconocimientos de su esposo por su labor como líder comunitario y karateca.