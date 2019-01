Un indocumentado quien fue acusado por presuntamente protagonizar un crimen violento fue liberado luego de que un alguacil pusiera fin al programa de deportaciones 287 (g).

El indocumentado sospechoso de dispararle a un hombre salió de la cárcel después de que el alguacil del condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, terminó el programa 287 (g), que mantuvo a los presos de ICE en la cárcel, reportó Wsoctv este viernes.

Las fuentes dijeron que más delincuentes violentos están de vuelta a las calles desde que el programa 287 (g) terminó en ese condado.

El sheriff Garry McFadden mencionó que 28 personas que fueron retenidas bajo las disposiciones del programa 287 (g) fueron puestas en libertad, y una fuente indicó que algunas representan un peligro para el público.

Los agentes de ICE informaron que el inmigrante indocumentado Kevin Santos, quien ahora fue liberado, le disparó a un hombre durante un intento de robo a principios del año pasado.

Lo ingresaron en la cárcel del condado de Mecklenburg, donde agentes de ICE lo retuvieron en virtud del programa 287 (g), a pesar de que un juez le dio una fianza.

Los expertos legales dijeron que eso era común en el marco del programa.

“Entonces, aunque la persona tuviera una fianza, si pudiera pagarla, no sería liberada. (Ahora) Sin 287 (g), esa persona que recibe una fianza tiene la oportunidad de ser liberada”, manifestó un abogado al Canal 9, citado por Wsoctv.

El sheriff McFadden finalizó el programa 287 (g) el mes pasado.

El canal 9 contactó a la presunta víctima de Santos.

“(El disparo) afectó mi pierna”, dijo la víctima, quien no quiso ser identificada. “No podía caminar, hacer mucho (correr). Me uní al Ejército, y no puedo (asistir) por eso”, apuntó.

