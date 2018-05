El presidente Donald Trump ratificó hoy la ley que suaviza las medidas de regulación financiera impulsadas por el expresidente Barack Obama tras la crisis de 2008, conocida como Dodd-Frank, que ha calificado de manera repetida como un “desastre” para la economía.

“Hoy estoy orgulloso de cumplir otra promesa más”, afirmó Trump al sellar oficialmente en la Casa Blanca la Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección del Consumidor.

El mandatario reiteró que la norma original había sido un “desastre” al haber asfixiado el flujo del crédito, especialmente de los bancos más pequeños.

“La han arreglado o al menos han avanzado un largo trecho para arreglarla (…) Este es el siguiente paso en el repunte económico sin precedentes de EE.UU.”, agregó en el acto en el que estuvo acompañado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el vicepresidente, Mike Pence, junto a diversos legisladores.

La ley Dodd-Frank, aprobada en 2010, reforzaba las exigencias de capital de respaldo a los bancos, les obligaba a llevar a cabo test de resistencia anuales para verificar su fortaleza, y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.

La reforma ratificada hoy suaviza algunas de las restricciones y el escrutinio a los pequeños bancos y empresas financieras, puestos en marcha para reducir los riesgos después de la aguda crisis de 2008 por la explosión de la burbuja financiera asociada a activos inmobiliarios.

En concreto, eleva de 50,000 millones a 250,000 millones en activos el umbral bajo el que se considera a los bancos “demasiado grandes para quebrar”, lo que exime a un buen número de instituciones financieras de cumplir con determinadas exigencias.

