Entra en vigor ley que beneficia a miles de inmigrantes en importante ciudad de EE.UU.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) empezó desde hoy a cumplir una normativa que impide el ingreso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las cárceles del condado.

“Necesitamos recobrar la confianza de la comunidad en nuestros agentes, de que se sientan seguros de acudir a nosotros”, dijo el jefe de LASD, Alex Villanueva, quien con la puesta en vigor de esta directriz cumple con una de sus principales promesas de campaña.

Nicole Nishida, vocera de LASD, explicó a Efe que desde este viernes los agentes de ICE tienen prohibido conducir asuntos de inmigración, incluidas entrevistas a indocumentados, dentro de las cárceles del condado.

Asimismo, la lista de delitos menores que califican para que un indocumentado sea trasladado a custodia de ICE se reduce de 151 a 101 y, de esta manera, cargos como el de vandalismo ya no figuran en este listado.

A su vez, el plazo para calificar condenas por delitos menores se ha reducido de cinco años a tres.

Dentro de las nuevas directivas, el LASD revisará el formulario de notificación y entrevista de retención contemplado en la ley AB2792, conocida como Acta de la Confianza, para eliminar cualquier referencia a una entrevista con ICE.

