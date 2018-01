Legisladores estatales impulsan ley para prohibir ‘ciudades santuario’ en Iowa

La Asamblea Legislativa de Iowa dio un nuevo paso en la aprobación de una ley para prohibir las denominadas “ciudades santuario” y así obligar a las autoridades locales a colaborar con agentes de Inmigración para deportar a indocumentados.

Tras una audiencia, el proyecto de ley S481 fue aprobado por dos votos contra uno por un subcomité de la Cámara de Representantes estatal, y pasó a consideración del pleno del comité de seguridad pública de la Cámara Baja, donde se espera el mismo trámite.

“Las ciudades ‘santuario’ ponen el interés de los inmigrantes ilegales por encima de los (intereses) de sus propios ciudadanos”, declaró a medios locales el representante republicano Steven Holt, quien encabeza el subcomité.

“Los habitantes de Iowa entienden que esto lo hacemos para rechazar de manera contundente el concepto del ‘santuario’”, agregó el legislador de un estado donde se estima viven unos 40,000 indocumentados y donde no hay ciudades que ofrezcan esta protección a los inmigrantes sin papeles.

El jefe de policía de Iowa City, Jody Matherly, declaró en la audiencia que se oponía al proyecto de ley porque, en su ciudad, sus agentes tienen una buena relación con los inmigrantes y ello ha contribuido a una reducción de la criminalidad del 11 por ciento.

Tonight — An Iowa bill could soon ban "sanctuary cities" in the state (No cities in the state are currently considered sanctuaries) but the bill doesn't have the support of the Iowa Police Chiefs Association. @KWWL pic.twitter.com/4FAsEFRrY1 — Jalyn Souchek (@JSouchekKWWL) 31 de enero de 2018

Michael Tupper, jefe de policía de Marshalltown, también destacó las buenas relaciones con la comunidad y dijo que este tipo de iniciativa “solamente servirá para reducir la confianza y cooperación” con las fuerzas de seguridad.

Por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Iowa, el activista Pete McRoberts advirtió que la futura ley podría exponer a las ciudades a responsabilidades legales por violar la Constitución de Estados Unidos.

What does it say about the #IaLegis anti-immigrant "sanctuary city" bill when BOTH the @ACLUIowa and the Iowa State Sheriffs' and Deputy's Association oppose it and the Iowa Minutemen is the ONLY group that supports it?https://t.co/vv4oCkcPga — ACLU of Iowa (@ACLUiowa) 29 de enero de 2018

Solamente la organización Iowa Minuteman Civil Defense Corps. declaró en la audiencia su apoyo al proyecto.

I posted list of more than 20 organizations opposing ban on so-called "sanctuary cities" (of which #Iowa has none). The fringe "Iowa Minuteman Civil Defense Corps" is the only group registered in favor of bill: #ialegis https://t.co/TqyOag6SHi — Bleeding Heartland (@desmoinesdem) 31 de enero de 2018

Según la iniciativa, las autoridades policiales del estado estarían obligadas a colaborar con las solicitudes de retención de detenidos indocumentados que realice el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Asimismo, bajo pena de perder fondos estatales, ninguna ciudad de Iowa podría aprobar políticas que impidan preguntar el estatus migratorio de los detenidos. Además, estarían obligadas a ayudar a los agentes federales en el arresto de indocumentados y a usar centros de reclusión locales para alojar inmigrantes a la espera de deportación.