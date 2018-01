Legisladores de California solicitarán millones de dólares en fondos estatales para ayudar a salvadoreños afectados por la cancelación de TPS

Legisladores de California anunciaron el martes que solicitarán 10 millones de dólares en fondos estatales para ayudar a los salvadoreños que viven en California y que se enfrenten a una deportación a raíz de la decisión de la administración de Donald Trump esta semana de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos.

Los legisladores demócratas Miguel Santiago del distrito 53 y Wendy Carrillo del distrito 51, miembros del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea, apostaron por introducir una legislación de urgencia para aumentar el presupuesto de la Subdivisión de Servicios de Inmigración del Departamento de Servicios Sociales de California (DSS, por sus siglas en inglés).

Esta división distribuye subsidios a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a muchos inmigrantes de California, según un comunicado emitido por la oficina del legislador Miguel Santiago.

Ambos legisladores preveen hacer la solicitud esta semana, coincidiendo con el período cuando el gobernador Jerry Brown se prepara para revelar el presupuesto estatal de este año.

“Como inmigrante de El Salvador, las acciones deplorables de Trump realmente llegaron a casa. Desgarrar a cientos de miles de familias es un ejemplo de lo insensible y desconsiderada que es la administración Trump “, declaró la asambleísta Wendy Carrillo.

“Más salvadoreños llaman ‘hogar’ a California que a cualquier otro lugar en los Estados Unidos, y trabajan duro todos los días para lograr el sueño americano mientras contribuyen con nuestras comunidades y a la economía de California[, añadió Carrillo.

Además señaló: “Trabajaré con mis colegas y el Congreso para ayudar a encontrar vías hacia la residencia permanente para salvadoreños y otros que enfrentan deportación a la luz de la finalización del estado de protección temporal para El Salvador, una política vigente tras la guerra civil, los terremotos y una corriente crisis de sequía “.

Según el Centro de Estudios de Migración, más de 49,000 salvadoreños con TPS viven en California, y salvadoreños beneficiarios de TPS tienen 192,700 hijos nacidos en Estados Unidos. El 88% de la población participa activamente en la fuerza laboral (en comparación con el 63% de la población general) y casi la cuarta parte de los salvadoreños tienen hipotecas.

“Irme no es una opción, vamos a luchar hasta el final para permanecer en California, vine en el 92 huyendo de la situación en mi país, tengo tres hijos y casi no tengo familia allí, no tiene sentido que nos fuercen a volver a volver a El Salvador”, dijo a MundoHispánico Evelyn Hernández, coordinadora de TPS en CARECEN, una organización de derechos de inmigrantes.

Miles de beneficiarios de TPS que viven en California consideran que las condiciones actuales en su país no son seguras para volver.

“Si vuelvo me toca enfrentarme a la situación en El Salvador, afectada por el problema de las pandillas, la pobreza, la corrupción y la inestabilidad política, no creo que esa sea una opción”, dijo a MundoHispánico, José Sigüenza, beneficiario de TPS.

La legislación de Carrillo y Santiago esta en proceso de redacción y se espera presenten la medida a finales de esta semana.