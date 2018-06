Un legislador republicano de Texas, que visitó un albergue para centenares de menores que han ingresado sin permiso en Estados Unidos, afirmó que la instalación y la separación de familias inmigrantes son resultado de una estrategia defectuosa de inmigración.

El representante federal, Will Hurd, dijo que el albergue de tiendas de campaña, cercano al puerto de ingreso de Tornillo, en el oeste de Texas, alojará a unos 360 chicos de entre 16 y 17 años.

Los adolescentes comenzaron a llegar el viernes al albergue en el mismo día de la visita de Hurd. El legislador señaló que los menores son trasladados desde otras instalaciones a fin de hacer espacio a niños migrantes detenidos en la frontera.

Las autoridades federales separan a los niños de sus padres cuando las familias llegan a la frontera. Sin embargo, Hurd dijo que el trato a los menores no debería ser utilizado como instrumento de amenaza para frenar la llegada de otros a Estados Unidos.

We should not use children as a deterrent, plain and simple.

