Al debate si se debe, o no, armar a los maestros de las escuelas del país para prevenir masacres como la ocurrida en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, se sumó una voz clave con un inusual mensaje: la de un ex capitán de la policía y representante estatal que expresó su opinión en un controvertido vídeo.

En su cuenta de Twitter, Robert Asencio, representante en la Cámara por el distrito 118 de Florida, colgó un vídeo en el que aparece en un campo de tiro disparando y preguntando al público si confiaríamos en que un maestro de arte podría conservar la calma durante un tiroteo.

Para el congresista demócrata, la respuesta es no. Dice que ni él, que tuvo experiencia como policía y que alcanzó el grado de capitán, podría ahora repeler un ataque que perpetre en una escuela secundaria.

“Esta solución que están proponiendo, no es una solución que va a resolver el problema de mejorar la seguridad de los niños ni el público”, dijo Asencio, en entrevista con MundoHispánico.

“Llevo ya casi tres años retirado y no soy el mismo que cuando estaba trabajando, ya no estoy entrenando como antes, ya no estoy en esa función de policía, que uno siempre está tomando esas decisiones y por eso sería un peligro ponerme a mi (como retirado) con la experiencia que yo tengo, en un colegio con estos niños”, agregó Asencio. “Ahora, imagínese qué va a pasar con gente que tenga entrenamiento mucho menor”.

El vídeo cuenta con más de 6,000 reproducciones y Asencio pide que, en vez de armar a los maestros, se debería invertir más dinero en las escuelas públicas, en los programas de cuidado de la salud mental, y pide vetar los fusiles de asalto.

Asencio también estuvo en las Fuerzas Armadas por más de seis años

El Departamento de Policía de Orlando recientemente anunció que podrá arrestar a todo aquel que emita amenazas en las redes sociales aunque su autor diga que lo hizo en broma, que también manifestó que está en completo desacuerdo con la sugerencia hecha por el presidente Trump el pasado miércoles durante una reunión con estudiantes sobrevivientes a la masacre de Parkland.

“Nuestra posición es que no recomendamos que los maestros sean armados de esa manera”, dijo a MundoHispánico Orlando Rolón, subjefe del Departamento de Policía de Orlando. “Los maestros se dedican a educar a los estudiantes”.

El gobernador de Florida, Rick Scott, anunció el pasado viernes que destinará 500 millones de dólares para mejorar la seguridad escolar y la salud mental y tratar de evitar que se repitan hechos como la matanza perpetrada el pasado 14 de febrero al sureste del estado.