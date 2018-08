Personalidades y grupos latinos recordaron los esfuerzos del senador republicano John McCain, fallecido este sábado víctima de un cáncer cerebral, para aprobar una reforma migratoria integral.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), la organización hispana más antigua del país, destacó el “coraje” y “liderazgo” del senador por Arizona, especialmente en su “incansable esfuerzo por aprobar una reforma bipartidista de inmigración … a pesar de la oposición dentro de su propio partido”.

Domingo García, presidente de LULAC, señaló que McCain trabajó con su organización durante décadas en temas “vitales” para los latinos.

My condolences to the McCain Family on the passing of Arizona Senator John McCain.

I met John McCain on December 31,1999 at a New Years celebration at the Lincoln Memorial in Washington D.C. Bill Clinton was still President, and McCain stood out as one of the few Republicans… pic.twitter.com/Y8cYT16VTW

