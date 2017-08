Latina busca convertirse en la primera concejal hispana de Gainesville

Su deseo de servir a la comunidad latina empezó cuando era muy pequeña, recuerda María Del Rosario Palacios. Hoy, a sus 27 años, está encaminada hacia uno de sus más grandes sueños. El miércoles, la mexicana anunció su candidatura a concejal por el Cuarto Distrito de la ciudad de Gainesville.

Palacios nació en México, pero creció en California, donde sus padres eran trabajadores del campo. Pero en 1994, sus padres se mudaron a la ciudad, ubicada en el condados de Hall y conocida como la capital mundial del pollo, donde sus progenitores trabajaron en las polleras.

Durante aquellos años, miembros de la comunidad acudían a Palacios para que les asistiera.

“Yo era la que ayudaba a la gente que no hablaba inglés. Me acuerdo que los vecinos y los miembros de la iglesia donde íbamos me decían: ‘María por favor ayúdame a llenar estos papeles, ayúdame a encontrar este banco y llamar a este lugar para pagar este bill'”, recordó.

No fue hasta los 19 años que María, quien labora como coordinadora de liderazgo y política con la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), pudo resolver su situación migratoria.

Recuerda que una vez salió del high school laboró durante tres años en una pollera en Gainesville, luego ingresó a la universidad donde hizo un bachillerato en administración de empresas y hoy día cursa una maestría en administración pública. Además de sus responsabilidades profesionales y académicas, María es madre de tres niños.

Al preguntarle como ha cumplido con todas estas responsabilidades, Palacios piensa en mucha gente que le han servido de inspiración y apoyo.

“Definitivamente es la fuerza de nuestra comunidad, siempre he tenido alrededor personas bien fuertes que he visto luchar contra todo”, manifestó.

Una de esas personas ha sido su madre. Alguna vez, por un tiempo breve su familia se quedó sin hogar cuando era muy pequeña, y recuerda como el respaldo de la comunidad las ayudó a salir adelante.

“Mi mamá me enseñó que así como nos ayudaron a nosotros, tenemos que ayudar”, recordó.

Como jefa de familia, Palacios dice que otras madres solteras la han inspirado a seguir adelante a pesar de los obstáculos.

“Digo: ‘si ellas pueden yo también puedo’. Y también para darle ejemplo a las demás de que sí podemos lograr nuestros sueños sin importar la situación en la que estemos”, manifestó.

Una ciudad que “es todo”

Palacios vive en Gainesville desde los cuatro años, una ciudad donde al igual que su familia, muchos llegaron a trabajar en la industria avícola.

“Para mi Gainesville es todo. Mi apoyo, la gente que siempre desde mi infancia me han apoyado, todos están aquí”, sostuvo.

Allí, el 41% de la población es latina, sin embargo a pesar de lo extenso de la comunidad, en los escaños públicos aun no están representados. Palacios busca cambiar esa realidad, pero hace hincapié en que necesita apoyo para lograrlo.

“Estoy aquí para ser una voz que representa mi comunidad y eso no lo puedo hacer sola. Tengo que escuchar de las más personas que pueda, que quieran comunicarse con nuestro equipo, queremos escuchar de ellos y queremos que todos los que puedan salir a votar, lo hagan antes del 7 de noviembre”, dijo la mexicana.

De acuerdo con cifras de GALEO, en Gainesville, 2,259 latinos están registrados para votar. De ellos 951 acudieron a votar en la elección presidencial de 2016.

Para poder inscribirse como candidata, hace pocos meses Palacios se convirtió en ciudadana estadounidense.

“Estoy bien contenta de que he podido llegar a este momento porque siempre he estado bien involucrada en la comunidad como voluntaria de diferentes organizaciones sin fines de lucro y de liderazgo estudiantil y comunitario. Y apenas me hice ciudadana el 5 de enero y estoy bien emocionada de poder lanzarme para una oficina como he dicho siempre a la comunidad que debemos hacer”, manifestó Palacios.

