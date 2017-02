“Las visitas de Trump nos están matando”, asegura gerente de aeropuerto

El total de pérdidas comerciales durante el primer fin de semana que el Presidente Donald Trump visitó Palm Beach es cercano a 250 mil dólares según reportaron autoridades del condado.

Para el operador del Aeropuerto Internacional de Palm Beach,las pérdidas totales se calculan en 217 mil dólares.

De acuerdo con un reporte enviado a las autoridades del condado de Palm Beach el martes por la tarde, lo más destacado es el poco tráfico de aeroplanos pequeños el cual se desplomó en un 30 o 40 por ciento durante el fin de semana debido a las fuertes restricciones de vuelo.

