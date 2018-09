Una hija que nunca regresó a su hogar, un hijo abatido a quemarropa, una madre brutalmente atacada. Todas fueron muertes a manos de inmigrantes indocumentados en el país, historias conmovedoras que la Casa Blanca estuvo ansiosa por compartir.

Pero a pesar de todo lo que se habla de asesinos, violadores y otros “bad hombres”, aquellos que fueron detenidos en la ofensiva contra los inmigrantes del presidente Donald Trump generalmente son acusados de ofensas menores y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están arrestando cada vez más a quienes no tienen antecedentes penales.

“Desencadenar al ICE realmente le ha permitido perseguir a más personas”, dijo Sarah Pierce, analista del Instituto de Políticas Migratorias, que llama a la aprehensión de inmigrantes no criminales, en particular, “una característica definitoria del enfoque de inmigración de esta administración”.

El caso de Mollie Tibbetts —una estudiante de Iowa de 20 años que según las autoridades fue asesinada por un hombre que vive ilegalmente en Estados Unidos— es uno de los últimos que utiliza Trump para avanzar en su argumento de controles de inmigración más estrictos. Sin embargo, las propias estadísticas del gobierno muestran que estos casos son mucho más propensos a ser la excepción que la regla.

-ICE arrests of undocumented without criminal record up 66%

-ICE arrests of those with criminal record nearly flat, up only 2%

