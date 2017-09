A una semana del paso del huracán María por Puerto Rico, para sus habitantes es casi imposible retornar a la normalidad. Su día a día se convierte en una lucha por tratar de conseguir cuatro cosas que se han vuelto indispensables en la crisis: gasolina, señal telefónica, hielo y dinero en efectivo.

Los pocos cajeros automáticos que están funcionando con plantas eléctricas se abarrotan en interminables filas y muchos no tienen suerte.

“Estuve una hora en la fila y no me sirvió de nada porque cuando ya estaba llegando a mi turno para sacar dinero, se ha acabado. Ayer una amiga pudo sacar, pero yo no pude ir al que ella fue… cuando me avisó eran las 6:00 de la tarde y no puede salir por el toque de queda”, apuntó Melissa Salaberrios.

La situación en las estaciones de gasolina continúa siendo crítica, a pesar que ya se han reabierto unas 500 gasolineras, según el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico (DACO), Michael Pierluisi Rojo. En cada punto de la isla el escenario es el mismo, largas filas de autos y personas desesperadas.

“Yo estuve manejando por toda la isla buscando señal para poder hablar con mi familia, y me quedé sin gasolina. Así que decidí dormir aquí para llenar mi tanque mañana cuando abran”, dijo Antonia Oquendo a oscuras, en una estación de servicio ubicada al noroeste del país.

La misma aglomeración de personas se observa en lugares donde la señal telefónica llega por momentos, como en el centro comercial Plaza Río Hondo en Bayamón, o a las orillas del expreso Luis A. Ferrer, donde las personas se paran al borde de la vía para poder contactarse con sus familiares, algo que ha representado un gran riesgo.

“Después de ocho días por fin recibí esa llamada. Una compañera del trabajo de mi papá, que se lo encontró de casualidad y él la mandó a llamarme para dejarme saber que él, mi abuela y mis tíos están bien. ¡Las lágrimas salían solas, solo le podía decir gracias, Dios te bendiga!”, escribió Ambar Nashali en su redes sociales este miércoles.

Pero la falta de electricidad ha generado otra necesidad, el hielo, del cual muchos dependen para preservar sus alimentos y tratar de enfriar agua para refrescarse y luchar contra el inclemente calor. Esta situación también ha generado grandes filas y en muchos casos, las personas se forman por más de una hora a riesgo de que al llegar, el hielo se acabe.