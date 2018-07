Este martes el presidente Donald Trump dijo que quiso decir lo contrario cuando comentó en Helsinki que no ve por qué Rusia habría interferido en las elecciones estadounidenses de 2016.

De regreso en la Casa Blanca, el presidente declaró a los periodistas que quería decir que no entiende por qué Rusia “no sería” responsable y las críticas no se hicieron esperar.

Las 4 críticas más fuertes a Trump por su contradicción sobre Rusia

Legisladores de ambos partidos y altos funcionarios del gobierno y de inteligencia criticaron a Trump por su postura durante la conferencia de prensa conjunta que ofreció junto a Putín.

1. John McCain

El senador republicano catalogó lo dicho por Trump como “una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente estadounidense de las que se tenga memoria”.

Sen. John McCain called President Donald Trump's news conference with Russian President Vladimir Putin "one of the most disgraceful performances by an American president in memory." https://t.co/EdE4msuk1Z pic.twitter.com/rtwYKVfxnF — CNN (@CNN) July 17, 2018

2. Darrel Issa

El representante a la Cámara por California y republicano como Trump, no entiende la postura frente al presidente ruso: “Putin es un hombre malvado que ha matado a muchas personas en su propio país”. Y agregó que Rusia sigue siendo enemigo de Estados Unidos”.

Republican Darrell Issa calling Putin an evil man that has killed many people in his country but excusing and defending Trump and throwing the entire intelligence community under the bus.

Astounding lack of moral clarity let alone courage. — Jean-Paul Bevilacqua (@jpbevi) July 16, 2018

3. Charles Schumer

El líder del Partido Democratico en el Senado dijo: “en toda la historia de nuestro país, los estadunidenses nunca han visto a un presidente de Estados Unidos respaldar un adversario de la forma que el presidente Trump apoya al presidente Putin”.

In the entire history of our country, Americans have never seen a president of the United States support an American adversary the way @realDonaldTrump has supported President Putin. — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 16, 2018

4. Dan Coats

El director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, afirmó que Rusia sí interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y añadió que el gobierno de Putin intentó “socavar” la democracia de Estados Unidos.

Dan Coats, the Dir of National Intelligence & former Ind senator, said today that assessments of Russian meddling in the 2016 election have been "clear" & described the Kremlin's efforts to undermine the United States' democracy as "ongoing" & "pervasive." https://t.co/OHd0BkVhOG — WNDU (@WNDU) July 16, 2018

Tras la avalancha de criticas, el presidente Trump hizo un giro de 180 grados y en su cuenta Twitter escribió que confiaba en su servicio de inteligencia, pero que “en orden de un mejor futuro, no podemos enfocarnos en el pasado – como los dos más grandes poderes nucleares, debemos llevarnos bien”.

