El Liberty Defense Project de Nueva York y Caridades Católicas se unieron para lanzar una plataforma para ampliar los servicios legales gratuitos a inmigrantes de escasos recursos económicos, se informó el viernes en un comunicado conjunto.

El texto explica que a través de CatholicCharitiesNYProBono.org, que fue creada por la organización católica, los inmigrantes podrán conocer dónde y cuándo desplegarán orientación o asistencia legal y les proveerá de un número de teléfono para obtener una cita con un abogado para ese día.

Abogados expertos en inmigración brindarán ayuda gratuita a inmigrantes que por temor a regresar a sus países estén en busca de asilo en Estados Unidos y para madres e hijos que hayan escapado de la violencia de las pandillas en Centroamérica.

También asistirán a menores que hayan llegado solos a este país para que puedan obtener una protección especial humanitaria contra el abuso, negligencia o abandono, así como a víctimas de tráfico humano, crímenes y de abuso familiar.

