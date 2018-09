El futbolista mexicano Diego Lainez le respondió al jugador estadounidense Matt Miazga, luego que este se burló de su estatura durante el partido amistoso, y le dio toda una lección.

Lejos de ofenderse, el delantero del América le restó importancia al bullying que le hizo el defensa de Estados Unidos, quien ya fue bautizado por los aficionados mexicanos como el nuevo Landon Donovan, en referencia al exjugador estadounidense que se burlaba del Tri en las victorias del cuadro de las barras y las estrellas.

“No pasa nada, es algo que sucede en el fútbol y no le veo nada de malo, la verdad”, dijo Lainez, luego del encuentro jugado en Nashville, Tennessee, donde los locales se impusieron 1-0 al Tri.

Cuando estaban por cumplirse 65 minutos de juego, Lainez, de 1.68 metros, intentó robarle el balón a Miazga, de 1.93 metros, entre manoteos y jalones, por lo que ambos jugadores se encararon. La diferencia de estaturas se hizo obvia y Miazga la hizo aun más evidente al llevarse la mano a la altura del pecho para sobajar a Lainez.

"ME DA IGUAL; CADA QUIÉN TIENE SU FORMA DE PENSAR" Diego Lainez habló sobre el tú a tú con Matt Miazga durante el México vs. Estados Unidos:

“Cada quien tiene su forma de pensar, pero no me lo tomo personal. Para mí no fue una ofensa. Él tiene su manera de pensar y yo la mía”, agregó el joven de 18 años.

“No todos vamos a ser de la misma estatura. Unos somos más pequeños, otros son altísimos, otros son medianos. Pero, bueno, no pasa nada”, insistió Lainez, cuya humildad contrastó con la altanería de Miazga, quien se negó a disculparse por su actitud antideportiva.

“Pasó lo que ustedes vieron, normal, hablamos un poco, es parte del juego. Era un poco de broma, pero sí, fue divertido”, dijo sonriente el zaguero estadounidense, quien añadió que funcionó su estrategia de sacar de quicio a los jugadores mexicanos.

"NOS DIMOS UN LIGERO ENCONTRONAZO; SOLO FUE UNA LIGERA BROMA" Matt Miazga esto explicó sobre la burla por la estatura de Diego Lainez, durante el México contra Estados Unidos:

“Nos metimos en su cabeza, les sacaron la roja (a Ángel Zaldívar), perdieron el control y ganamos el juego en lo mental también” concluyó el nuevo villano de la afición mexicana.